В Кремле придумали, как отсеять неугодных кандидатов в губернаторы

Идея о введении праймериз для губернаторов понравилась президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ. Об этом он заявил на встрече с некоторыми главами регионов, представителями заксобраний и органов местного самоуправления.

Президент также поддержал предложения о введении единого дня голосования по выборам губернаторов разных уровней. Участники встречи предложили назначить эту дату на сентябрь. Единый день голосования нужен, чтобы в течение года региональные руководители не отвлекались на различного рода избирательные кампании.

В администрации президента некоторое время назад родилась еще одна идея о том, каким образом можно будет реализовать практику «президентского фильтра» для самовыдвиженцев, претендующих на пост руководителя региона. К выборам будут допущены только те политики, которым удастся собрать 5-7% подписей депутатов муниципалитетов.

Эксперты констатируют, что выдвиженцам от правящей партии не придется опасаться провалов на предстоящих выборах, ведь в большинстве регионов власть в муниципалитетах принадлежит «Единой России», которые вряд ли допустят появления серьезных конкурентов у товарищей по партии. Ожидается, что первые выборы по новой схеме пройдут уже в октябре 2012г. Отметим, что чем ближе к выборам, тем желаннее становится кресло губернатора. Как оказалось, полномочия руководителей регионов в скором времени могут быть расширены, и губернаторы смогут получить возможность участвовать в назначении руководителей местных силовых ведомствах, пишет РБК.

«Золотой Рог».