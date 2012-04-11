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Виктор Ишаев: Такого объема инвестиций, который был при строительстве объектов саммита АТЭС, уже не будет
ВЛАДИВОСТОК, 10 апреля, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев заявил, что объем инвестиций в экономику Дальнего Востока в 2012 году составит не менее 1 трлн рублей.
«Если говорить, что сегодня Дальний Восток получает мало денег от федерального бюджета, то это несправедливо. Инвестиции идут и приходят достаточно серьезные деньги, хотя, возможно, сегодня они не представляют собой определенной целостной программы.
Мы понимаем, что такого объема инвестиций, который был при строительстве объектов саммита АТЭС, уже не будет. Практически закончилось строительство газопровода. Но открылся ряд других строительных объектов, и можно с уверенностью сказать, что объем инвестиций будет серьезный.
По предварительным подсчетам, на 2012 год объем инвестиций на Дальнем Востоке составит более 1 трлн рублей, которые в основном будут направлены на развитие инфраструктуры, причем 120-140 млрд рублей составят инвестиции из федерального бюджета, за счет бюджетов регионов - чуть более 50 млрд рублей, а в остальном это инвестиции корпораций.
Не завершено еще строительство ВСТО и инвестиции в данный проект в этом году составят около 75 млрд рублей. Будут завершаться объекты саммита АТЭС. Серьезные строительные работы начинаются по созданию судостроительной верфи в Большом Камне в Приморском крае, объем инвестиций здесь порядка 26 млрд рублей. Начинается строительство космодрома «Восточный», в этом году на него будет выделено около 20 млрд рублей. Нефтехимический завод в Находке – это порядка 23-24 млрд рублей инвестиций. На строительство автомобильных дорог «Лена», «Колыма», «Уссури», «Амур» в этом году будет направлено около 20 млрд рублей. Такие серьезные проекты, объемные стройки будут продолжаться, и будут поддерживать всю экономику округа, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
До 2015 года объем инвестиций составит 3,3 трлн рублей, а на 2018-2020 годы – 9 трлн рублей. Если Дальний Восток не будет получать таких мощных инвестиций на реализацию проектов, то его экономическое и социальное развитие остановится. В целом же мы рассчитываем, что Дальневосточный федеральный округ 2012 год пройдет достаточно ровно», – сказал В. Ишаев в интервью журналистам.
"Золотой Рог".
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