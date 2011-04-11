Президентский кортеж проехал мимо одного из детских садов

Президент РФ Дмитрий Медведев требует от глав регионов оперативно решать проблемы детских садов - поддержания действующих и открытия новых, передает ИТАР-ТАСС.

На встрече с губернатором Смоленской области Сергеем Антуфьевым президент предупредил глав регионов и муниципалитетов о личной ответственности за состояние детских дошкольных учреждений.

"Нужно делать все, чтобы детские дошкольные учреждения либо возрождать, либо создавать новые. Важно соблюдать социальные стандарты, и это касается в том числе темы детских садов", - сказал Д.Медведев.

Он обратил внимание губернатора на то, что один из детских садов, мимо которого сегодня проезжал президентский кортеж, находится в плохом состоянии - "крыша плохая, помойка какая-то на территории, здание в ненадлежащем состоянии". Детские дошкольные объекты - это не те объекты, в которые нужно вкладывать средства во вторую или третью очередь, подчеркнул глава государства, пишет ПРАЙМ-ТАСС.

"Если что не дай Бог произойдет, ответственность будет на руководителях регионов и муниципальных образований. На это нужно обратить самое пристальное внимание", - поручил Д.Медведев.