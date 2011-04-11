Бесспорные острова

День северных территорий, под которыми в Японии понимаются Южные Курилы, жители Страны восходящего солнца отмечают каждый год 7 февраля. Но, пожалуй, только в 2011 году празднование этой сомнительной (с точки зрения России) даты вылилось в настоящий межгосударственный скандал. Только ли потому, что некие националистически настроенные японцы надругались над российским флагом? Или же всё дело в явном усилении «курильского вектора» российской политики?

7 февраля 2011 года перед российским посольством в Токио был осквернён флаг РФ: ультраправые активисты пришли к российской дипмиссии с изорванным и исписанным российским флагом, волоча его по земле. Это могло бы считаться не более чем хулиганской выходкой, однако каждый День северных территорий сопровождается настоящей информационной кампанией, направленной на ускорение решения «курильского вопроса», то есть передачи Японии островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи. Более того, премьер–министр Японии Наото КАН на общенациональном митинге в этот же день назвал поездку Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА на Южные Курилы «непозволительной грубостью». Так что речь идёт скорее о государственном курсе, нежели о чьей–то частной инициативе.

Возможно, корни российско–японского обострения связаны не только с фактом надругательства над флагом как таковым. Ведь именно в течение последних нескольких месяцев Москва впервые за долгое время стала обращать на Курильские острова более чем серьёзное внимание. Впервые в 65–летней истории российских Курил осенью 2010 года острова посетил действующий глава государства – Президент РФ Дмитрий Медведев, что повлекло за собой увольнение японского посла в Москве.

Вслед за президентом на Курилы зачастили вице–премьер Игорь ШУВАЛОВ, замминистра обороны Дмитрий БУЛГАКОВ, глава Минрегиона РФ Виктор БАСАРГИН, министр обороны Анатолий СЕРДЮКОВ… Все эти поездки вызывали в Японии весьма нервную реакцию, Москва же в ответ напоминала, что не обязана ни с кем согласовывать поездки руководителей государства и других чиновников по регионам своей страны. Помощник президента Сергей ПРИХОДЬКО заявил, что «суверенитет РФ в отношении Курильских островов ни сегодня, ни завтра не подлежит никакому пересмотру».

Запрограммированные Курилы

Чиновничьи визиты могли бы показаться чисто демонстративными, однако у них есть и иное наполнение, помимо сугубо пиаровского. 5 февраля Дмитрий Медведев обсуждал вопросы развития Сахалинской области с членами Совета безопасности РФ. «Все эти посещения связаны с одним – мы должны уделить внимание развитию Курильских островов. Это российская территория, которая должна развиваться по вполне очевидному сценарию – так, как и другие российские территории», – заявил президент.

Есть и более конкретные заявления. Министр регионального развития Виктор Басаргин заверил журналистов, что федеральная целевая программа социально–экономического развития Курильских островов, направленная прежде всего на модернизацию инфраструктуры, будет профинансирована в полном объёме (до 2015 года программа предусматривает выделение почти 18 млрд рублей). Басаргин добавил, что к апрелю 2011 года планируется подготовить проект новой госпрограммы социально–экономического развития Дальнего Востока до 2025 года, в которую войдёт и курильский раздел, сохранив статус ФЦП. Как ожидается, финансовое обеспечение «курильской программы» будет увеличено. «Задачи стоят серьёзные, уже заложенными в программе средствами не обойтись, расходы нужно увеличивать», – считает глава Минрегиона.

Уже сегодня программа предусматривает развитие рыбной промышленности Южных Курил, где сейчас действует всего два рыбозавода (Росрыболовство предлагает создать восемь новых рыборазводных заводов для восполнения биоресурсов). Предполагается также строить детские сады, больницы, дороги, оборудовать два новых аэропорта, построить геотермальные электростанции. Губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН считает, что «надо сосредоточиться на возведении базовых объектов, среди которых, например, больница на Шикотане, аэропорт, причал и бухта–укрытие на Итурупе. Строительство этих объектов даст импульс не только экономическому развитию, но и в первую очередь решению социальных проблем. А это для нас самое главное. Люди на Курилах не должны чувствовать себя запертыми».

Министр Басаргин указывает, что необходимо «оценить инвестиционную привлекательность островов: развитие транспортной инфраструктуры, энергетики, наличие человеческих ресурсов. Также необходимо обратить внимание на специализацию этой территории – здесь огромный потенциал водных биоресурсов».

Вскоре после поездки Басаргина на Дальний Восток полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ поручил сотрудникам своего аппарата совместно с федеральными и региональными органами власти уделить в своей работе «особое внимание» развитию Курильских островов. «Виктор Ишаев считает, что основные направления развития Курильских островов Сахалинской области – это развитие транспортной инфраструктуры, минерально–сырьевого комплекса, рыбохозяйственного комплекса, энергетики и социальной инфраструктуры», – сообщили в пресс–службе полпреда.

«Триумф» военного ведомства

Помимо серьёзного инфраструктурного обновления, Курилы ждёт впечатляющая «милитаризация». Об этом стало известно после поездок на острова сначала замминистра, а потом и министра обороны РФ. В Минобороны говорят о том, что на совершенствование оснащения военных городков и гарнизонов соединения, дислоцированного на островах Курильской гряды, пойдут «значительные финансовые средства». 18–я «курильская» дивизия «не претерпела оргштатных изменений в процессе формирования нового облика Вооруженных сил РФ», и теперь её ждёт перевооружение. К дивизии могут присоединиться дополнительные силы – два дивизиона зенитно–ракетных систем С–400 «Триумф», зенитные ракетно–артиллерийские комплексы «Панцирь–С1», береговой ракетный комплекс «Бастион» с противокорабельными ракетами «Яхонт», современные радиолокационные станции для контроля воздушного пространства.

После реконструкции аэродромных объектов на Курилах может быть развёрнута авиационная база, оснащенная многофункциональными истребителями «Су–35», а также противолодочными самолётами. Эксперты говорят и о наращивании морской компоненты «курильского кулака», имея в виду возможное усиление Курил 4–6 ракетными катерами типа «Молния» и 2–3 корветами типа «Стерегущий».

Наконец, после заявления президента Медведева на встрече с главами Минрегиона и Минобороны о том, что «российские военные на Курилах получат современное вооружение для обеспечения безопасности островов», заговорили о возможной отправке именно в район Курил двух первых кораблей–вертолётоносцев типа «Мистраль», которые Россия покупает у Франции…

Характерно, что вышеупомянутое заявление Медведева, по мнению зампредседателя комитета по обороне Госдумы Игоря БАРИНОВА, носит политический характер. Оно даёт понять, что «никакого пересмотра истории и итогов Второй мировой войны не будет, и пусть успокоятся горячие головы в Токио», – заявил Баринов в интервью РИА «Новости».

Недвусмысленный сигнал

Понятно, что все приведённые заявления и планы ставят под большой вопрос надежды определённой части японского общества на передачу спорных островов Японии по «китайскому сценарию» (имеем в виду недавнюю уступку Россией Китаю спорных островов на Амуре возле Хабаровска). Федеральный центр посылает ясные сигналы как соотечественникам, так и японцам: Курилы России нужны, что подтверждается планами вкладывать в острова серьёзные деньги. Поэтому даже предложения о совместном освоении территории (идею о создании на Курилах зоны свободной торговли при сохранении юрисдикции РФ выдвинул Дмитрий Медведев) сегодня японцев не устраивают. Равно как и предложение главы российского МИДа Сергея ЛАВРОВА по введению льгот для иностранных инвесторов, готовых вкладываться в экономику Курил.

«Это лишь осложняет ситуацию», – заявил японский коллега Лаврова Сэйдзи МАЭХАРА. Вероятно, именно с учётом всех этих факторов День северных территорий–2011 проходил в наиболее накалённой по сравнению с предыдущими годами обстановке. Всё дальнейшее – осквернение флага, взаимные пикировки и обиды – лишь следствие этого эмоционального накала, вызванного в первую очередь усилением внимания Москвы к данной части российской территории. Более того, как ни парадоксально, резкие выступления японских националистов могли сыграть на руку Курильским островам и их жителям, у высоких чиновников из Москвы нет другого выбора, как доводить заявленные планы развития островов до конца.