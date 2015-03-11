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Сахалинские единороссы приостановили членство Хорошавина в партии
Членство губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина в «Единой России» приостановлено до вынесения решения суда по уголовному делу о взятке, возбужденному в отношении главы региона. Такое решение вынес в среду политсовет сахалинского регионального отделения партии "Единая Россия", сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Интерфакс».
Глава сахалинских «единороссов» Александр Кислицын объявил, что вопрос о приостановке членства в Единой России Хорошавина был поставлен согласно уставу партии.
«За» временную блокировку партбилета арестованного губернатора проголосовал 41 член политсовета, «против» - один.
Ранее Кислицын заявлял агентству, что «если суд признает Хорошавина виновным, то он будет исключен из партии».
Хорошавин был задержан 4 марта после проверки УФСБ и следственных органов в отношении ряда министерств и ведомств правительства Сахалинской области, в тот же день его отправили в Москву для проведения следственных действий.
Согласно материалам следствия, озвученным в Басманном суде Москвы, губернатор подозревается в получении взятки в размере $5,6 млн в связи с контрактом на строительство энергоблока южно-сахалинской ТЭЦ-1.
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