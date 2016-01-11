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На развитие инфраструктуры в Хабаровском крае направят около двух млрд рублей

11 Января 2016, 11:07 | Дальний Восток

Почти 2 млрд рублей из федерального бюджета будет направлено в 2016 году на создание инфраструктуры в рамках семи проектов на Дальнем Востоке. Два из них реализуются в Хабаровском крае, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.

«В 2016 году запланировано направить средства федерального бюджета в объеме 1 994 545 тысяч рублей на следующие мероприятия: "Объекты газотранспортной инфраструктуры площадки «Парус»"; "Объекты газотранспортной инфраструктуры площадки «Ракитное»"; "Объекты электросетевой инфраструктуры ТОР «Надеждинская»"; "Объекты газотранспортной и электросетевой инфраструктуры площадки «Малые ключи»"; "Объекты электросетевой инфраструктуры ТОР «Михайловский»"; "Объекты электросетевой инфраструктуры площадки «Некруглово»"; "Объекты электросетевой инфраструктуры площадки «Паратунка»"», – рассказал журналистам генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Александр Корнейчук.

Площадка «Парус» входит в территорию опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» в Хабаровском крае. Основным ее инвестором является компания «Эпсилон-2» (ГК «Энергия»), которая получила свидетельство резидента. Ее вложения оцениваются в 7,7 млрд рублей, проект будет реализован в 2016-2017 годах. Компания планирует наладить производство авиадеталей по заказу ПАО «Компания "Сухой"».

Площадка «Ракитное» – часть ТОСЭР «Хабаровск». В районе села Ракитного планируется разместить предприятия по производству строительных материалов и продуктов питания.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ракитное  инфраструктура  паурс  Хабаровск 



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