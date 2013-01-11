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В Приморье расширен перечень мест, где запрещено употреблять алкоголь
С 1 января 2013 года запрещено распитие алкогольных напитков в общественных местах. Нарушителей по новому федеральному закону будут привлекать к административной ответственности и штрафовать.
Как сообщили в управлении потребительского рынка и предпринимательства администрации Находки, с нового года значительно расширен перечень мест, где употреблять пиво и другие алкогольные напитки категорически запрещено. К ним отнесены образовательные и медицинские организации, учреждения культуры, объекты спорта, общественный транспорт и его остановки, рынки, пляжи, дворы, подъезды, лестницы. Размер административного наказания за данное правонарушение не изменился – от 100 до 700 рублей, в зависимости от крепости напитка.
Это не единственные изменения в законодательстве о торговле, вступившие в силу с 1 января 2013 года. Теперь с 22:00 до 9:00 введены ограничения не только на продажу алкоголя крепостью свыше 15 градусов, но и на пиво, а также установлен полный запрет на реализацию спиртных напитков в павильонах и киосках. При этом данное требование не распространяется на заведения общественного питания.
Поправки в федеральный закон ужесточили ответственность за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Размер административных штрафов увеличен в 10 раз. Для физических лиц он составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных – от 100 до 200 тысяч, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей с полной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Стоит добавить, что продажа алкоголя возможна только при наличии лицензии, которая свидетельствует о легальности продукции. В соответствии с приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, с 1 января 2013 года цена на водку за 0,5 литра должна составлять не ниже 170 рублей (ранее – 125 рублей), на бренди – 196 рублей (190), на коньяк – 220 рублей (219).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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