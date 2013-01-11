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В Приморье расширен перечень мест, где запрещено употреблять алкоголь

11 Января 2013, 11:36 | Дальний Восток

С 1 января 2013 года запрещено распитие алкогольных напитков в общественных местах. Нарушителей по новому федеральному закону будут привлекать к административной ответственности и штрафовать.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и предпринимательства администрации Находки, с нового года значительно расширен перечень мест, где употреблять пиво и другие алкогольные напитки категорически запрещено. К ним отнесены образовательные и медицинские организации, учреждения культуры, объекты спорта, общественный транспорт и его остановки, рынки, пляжи, дворы, подъезды, лестницы. Размер административного наказания за данное правонарушение не изменился – от 100 до 700 рублей, в зависимости от крепости напитка.

Это не единственные изменения в законодательстве о торговле, вступившие в силу с 1 января 2013 года. Теперь с 22:00 до 9:00 введены ограничения не только на продажу алкоголя крепостью свыше 15 градусов, но и на пиво, а также установлен полный запрет на реализацию спиртных напитков в павильонах и киосках. При этом данное требование не распространяется на заведения общественного питания.

Поправки в федеральный закон ужесточили ответственность за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Размер административных штрафов увеличен в 10  раз. Для физических лиц он составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных – от 100 до 200 тысяч, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей с полной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Стоит добавить, что продажа алкоголя возможна только при наличии лицензии, которая свидетельствует о легальности продукции. В соответствии с приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, с 1 января 2013 года цена на водку за 0,5 литра должна составлять не ниже 170 рублей (ранее – 125 рублей), на бренди – 196 рублей (190), на коньяк – 220 рублей (219).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: алкоголь  административный штраф  Федеральный закон 



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Комментарии

  • Псевдоним15:43, 11.01.2013#

    а дома еще пить можно?

  • Псевдоним16:07, 11.01.2013#

    завязывай ты с этим делом, мой тебе совет

  • Псевдоним16:40, 11.01.2013#

    Подскажите, где купить самогонный аппарат? Заранее спасибо.

  • Псевдоним16:52, 11.01.2013#

    спирт разводи

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