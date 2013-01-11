Росаккредитацию в ДФО возглавил Сергей Шерстюк

Во Владивостоке начинает работу управление Федеральной службы по аккредитации («Росаккредитация») по Дальневосточному федеральному округу.

Руководителем вновь созданной структуры назначен наш земляк, Сергей ШЕРСТЮК. До недавнего времени Сергей Шерстюк являлся вице-президентом технохолдинга «SUMOTORI», директором машиностроительного предприятия по изготовлению грузовых автомобиле на базе шасси HINO (Япония). В Приморском крае действительный государственный советник РФ 3-го класса Сергей Ремович известен прежде всего как Главный Федеральный инспектор по Приморскому краю, занимавший эту должность с 2001 по 2004 годы.

Трудовую биографию начал в 1981 году с должности инженера-конструктора Владивостокского завода «Радиоприбор». Также в его послужном списке работа начальником организационного департамента аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск), должность заместителя руководителя Межрегионального территориального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Северо-Западному Федеральному округу (Санкт-Петербург), руководство аппаратом Думы Приморского края.

«Росаккредитация» создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 января 2011 г. № 86 «О единой национальной системе аккредитации» образована Федеральная служба по аккредитации, находящаяся в ведении Минэкономразвития России.

Согласно Положению о Федеральной службе по аккредитации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845, Росаккредитация является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции национального органа Российской Федерации по аккредитации, а также функции по формированию единой национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц.

Росаккредитация осуществляет полномочия по аккредитации в установленной сфере деятельности, в том числе аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ и (или) оказания услуг в области единства измерений, контролю за деятельностью аккредитованных лиц, ведению реестров аккредитованных лиц, деклараций о соответствии, сертификатов соответствия, обеспечению органов по сертификации программным обеспечением и выдаче бланков сертификатов соответствия.

Яна МАЛЬЦЕВА, газета "Золотой Рог".