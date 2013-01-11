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Росаккредитацию в ДФО возглавил Сергей Шерстюк

11 Января 2013, 11:26 | Дальний Восток

Во Владивостоке начинает работу управление Федеральной службы по аккредитации («Росаккредитация») по Дальневосточному федеральному округу.

Руководителем вновь созданной структуры назначен наш земляк, Сергей ШЕРСТЮК. До недавнего времени Сергей Шерстюк являлся вице-президентом технохолдинга «SUMOTORI», директором машиностроительного предприятия по изготовлению грузовых автомобиле на базе шасси HINO (Япония). В Приморском крае действительный государственный советник РФ 3-го класса Сергей Ремович известен прежде всего как Главный Федеральный инспектор по Приморскому краю, занимавший эту должность с 2001 по 2004 годы.

Трудовую биографию начал в 1981 году с должности инженера-конструктора Владивостокского завода «Радиоприбор». Также в его послужном списке работа начальником организационного департамента аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск), должность заместителя руководителя Межрегионального территориального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Северо-Западному Федеральному округу (Санкт-Петербург), руководство аппаратом Думы Приморского края.

«Росаккредитация» создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 января 2011 г. № 86 «О единой национальной системе аккредитации» образована Федеральная служба по аккредитации, находящаяся в ведении Минэкономразвития России.

Согласно Положению о Федеральной службе по аккредитации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845, Росаккредитация является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции национального органа Российской Федерации по аккредитации, а также функции по формированию единой национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц.

Росаккредитация осуществляет полномочия по аккредитации в установленной сфере деятельности, в том числе аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ и (или) оказания услуг в области единства измерений, контролю за деятельностью аккредитованных лиц, ведению реестров аккредитованных лиц, деклараций о соответствии, сертификатов соответствия, обеспечению органов по сертификации программным обеспечением и выдаче бланков сертификатов соответствия.

Яна МАЛЬЦЕВА, газета "Золотой Рог".

Автор: Яна Мальцева
Теги: Росаккредитация  ДФО 






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Комментарии

  • Псевдоним14:56, 11.01.2013#

    Так чем будет заниматься очередная контора? Я так и не понял - аккредатацией аккредитованных лиц в Федеральном Агенстве по аккредитации?

  • Псевдоним19:44, 13.01.2013#

    мазать масло на икру, где под икрой еще один слой масла

  • Псевдоним15:04, 11.01.2013#

    Да. . . знаком данный деятель. В Сумматории пересидел-отсиделся, развалил всё что мало-мальски было построено и на на следующее, не понятное -"аккредатация аккредитованных лиц". Типичный представитель махровой бюрократии, шестерня-паразитка.

  • Слон18:22, 13.01.2013#

    не чеши лажу друг-этот чело лично обеспечивал производство в Артеме грузовичков, тем более местный спец. местных спецов такого уровня, не запачканных в делишках х. . . р ты найдешь. Этот золотой прям. Хотя кто его знает-полномочия у них слишком велики.

  • Псевдоним19:47, 13.01.2013#

    Ага! согласен!он проходной вариант-Новикова сольют скоро и Сумотри в Артеме власть возьмет. Мэром знаешь кто будет? угадай?

  • Псевдоним18:18, 13.01.2013#

    Хороших две новости: что Аккредитация будет ни в Хабаре, а близко во Владивостоке, второе-местный кадр назначен ни москвич-ни варяг. Плохая одна-ни кто ничего не понял-чем этот суперконтролер будет заниматься, все ж остальные контры по сертификации разорятся.

  • житель13:58, 14.01.2013#

    Как-то вот вспомнил: ". . . . . . . . . . . Особенно мне запомнилась встреча с американским миллиардером Джимом Роджерсом, - сказал генеральный директор компании "Сумматори" Виталий Веркеенко. - Уезжая, он подарил мне серебряный доллар в знак дружбы и будущего сотрудничества. . . . . "

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