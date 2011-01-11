Президент внес изменения в закон "Об образовании"

Дмитрий Медведев подписал поправки в закон "Об образовании". Государственная дума проголосовала за них 22 декабря 2010 года, и Советом Федерации одобрил 24 декабря.

Согласно поправкам, субъекты РФ смогут самостоятельного определять бюджетные расходы на оплату обучения детей в учреждениях основного дошкольного образования.

При этом размер бюджетной компенсации на каждого ребенка не может быть меньше 20 процентов от размера внесенной родительской платы за содержание ребенка в детском садике. На второго ребенка – не менее 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей – не менее 70 процентов размера родительской платы.

Также определяется, что для педагогов в государственных образовательных учреждениях, работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), льготы по оплате жилого помещения, отопления и освещения устанавливаются законами РФ и выплачиваются из федерального бюджета. А льготы для работников образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных образовательных учреждений определяются законодательством субъектов РФ и выплачиваются за счет средств бюджетов субъектов, передает ИТАР-ТАСС.