Дальневосточники предостерегли Путина от уступок Японии

Дальневосточные ученые, а также известные политики региона не остались в стороне от темы Южных Курил – они обратились к главе государства с открытым письмом, в котором высказали собственное отношение к главному вопросу предстоящих переговоров - о совместном с Токио хозяйственном освоении Курильских островов в обмен на мирный договор, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Авторы послания предостерегают Владимира Путина от его заключения, указывая, что для японской стороны подписание этого документа - лишь средство для других давно вынашиваемых планов по завладению территорией российских островов. Полный текст послания опубликован на сайте ИА SakhalinMedia.

Ученые считают, что такой "формальный мирный договор с Японией" в нынешних реалиях - "анахронизмом" и указывают, что с другой страной, над которой Россия одержала верх во Второй мировой войне, - Германией - такого договора не подписывалось и это никак не отражается на отношениях с ней.

Военное противостояние с Японией закончилось в далеком 1956 году, указывают авторы послания президенту, а для урегулирования сегодняшних отношений, по их мнению, достаточно уже заключенных соглашений. Единственная же цель "совместного хозяйственного освоения" южных Курил, включая инвестиционное сотрудничество, преследует единственную цель - "не мытьем, так катаньем" заполучить Курилы.

Подписанты направленного Путину документа подчеркивают: "Любой опрометчивый шаг на предстоящих переговорах в Токио имел бы для России необратимые роковые последствия", напоминают президенту о его же собственных словах о том, что Россия "не торгует своими территориями" и апеллируют к Конституции, указывая, что в ней говорится, что "территория Российской Федерации целостна и неотчуждаема, что также не позволяет поступаться ни единым островом, ни единой пядью родной земли".

Но Япония, по их словам, навязывая российскому руководству мысль, что "территориальные уступки или же их обещания в будущем приведут к тому, что на нашу страну прольются обильные "иеновые дожди", лукавит. Частные банки и корпорации Страны восходящего солнца никогда не пойдут на альтруистические экономические операции, а заставить их сделать это политики не могут.

Напротив, уверены авторы обращения, отказ России от твердой позиции по Курилам, в какой бы миролюбивой форме это не произошло, лишь подогреет аппетиты японских реваншистов, которые выступают "с притязаниями не только на группу южных островов, но и на весь Курильский архипелаг, а также на южную половину Сахалина".

Между тем вопрос заключения мирного договора обсуждается всерьез и был одной из тем на встрече в Москве 3 декабря, которую глава МИД РФ Сергей Лавров провел со своим японским коллегой Фумио Кисидой, на которой российский министр передал послание Владимира Путина японскому премьеру Синдзо Абэ. О содержании этого документа ничего не известно.

С дальневосточниками - авторами письма президенту РФ солидарен и координатор Сахалино-Курильского общественного движения в защиту итогов Второй мировой войны Юрий Недорез, о чем и заявил "Свободной прессе". При этом он указывает, что официально война между СССР и Японией была завершена в момент подачи японцами акта о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 года. Именно тогда, отмечает он, Япония автоматически стала безоговорочным исполнителем Ялтинского "Соглашения трех великих держав по Дальнему Востоку", которое сохраняет свою юридическую силу и в наши дни согласно статье 107 Устава ООН. Именно им было закреплено право Советского Союза на южную часть острова Сахалин и всех прилегающих к ней островов, а также Курильских островов.

Даже если Япония не была в течение определенного времени в курсе Ялтинского соглашении в силу его секретности, это никак не противоречит обязательности автоматического его признания тотчас же после безоговорочной капитуляции и исключает возможность иного толкования японцами этого документа, уверен эксперт.

Тем белее, что, подписав в 1956 году под совместную с СССР декларацию, Токио официально признал принадлежность Курильских островов Советскому Союзу. Позже этот факт был подтвержден подписанием японской стороной соглашения по рыболовству в советской (российской) морской экономической зоне, прилежащей к Южным Курильским островам.

Тем не менее, в японской печати появляются материалы, в которых Ялтинское соглашение пытаются оспаривать, исходя из того, что Япония не была его непосредственной участницей, а, следовательно, не несет никаких связанных с ним обязательств.

Сахалинский журналист Илья Шамазов, также убежден, что любая уступка России в курильском вопросе равносильна сдаче островов японцам. Его сильно удручает равнодушие части его земляков, в том числе тех, которые называют себя патриотами, которые вдруг заговорили, что "нам енти скалы" не очень-то и нужны.

Если раньше любой намек на возможность отторжение территорий вызывал сильнейшее негодование, то теперь все изменилось, мало того, находятся те, кто одобрительно относится к передаче японцам Хабомаи и Шикотана, мол, речь-то идет только о двух островах из четырех.

Общественное мнение в России, по словам Шамазова, подогревалось еще и тем, что в отечественных СМИ широко тиражировались результаты исследования, якобы проведенного в Японии, в котором население должно было ответить на вопрос будут ли они удовлетворены, если Стране восходящего солнца отойдут только эти два острова, и большинство ответило "да".

С тем, что такой мирный договор, какой предлагает Япония, России не нужен, согласен и научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кульминков. "Разумнее расставить точки над "i" и для решения территориальной проблемы обсуждать не мирный договор, а, например, договор о пограничном размежевании или договор о мире и дружбе и т. п. То есть открыто позиционировать проблему, если она есть. А то люди думают, что у нас с Японией война. Получается, что за разговорами о мирном договоре Япония скрывает свои территориальные притязания", - сказал он в комментарии "Свободной прессе".

По его мнению, территориальную проблему нудно отделить от вопросов сотрудничества.

"Если Токио хочет с нами сотрудничать — давайте, а если речь идет только о передаче островов, то пусть японцы заявят об этом открыто, а не прячут свои притязания за красивой оберткой о гипотетическом сотрудничестве с Россией", - заявил он.