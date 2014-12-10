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Министр Галушка услышал в послании президента все, что нужно для Дальнего Востока
В рамках оглашения ежегодного Послания Федеральному Собранию президент России Владимир ПУТИН уделил внимание роли территорий опережающего развития в экономических преобразованиях страны. Обращаясь к парламентариям, он призвал их ускорить принятие законопроектов, направленных на создание ТОР. Кроме того, Владимир Путин предложил использовать выработанные механизмы по новым направлениям:
«Предлагаю распространить режим ТОРов на новые проекты в ряде моногородов, в тех моногородах страны, где социально-экономическая ситуация наиболее сложная, и не ждать три года, как это сейчас предусмотрено законопроектом, а внести в этот законопроект изменения и начать работу уже сейчас по моногородам.
И конечно, ключевую роль ТОРы должны сыграть в подъеме Дальнего Востока. Мы объявили о масштабных планах развития этого региона, и эти планы, конечно, будут реализованы», - сказал президент.
Владимир Путин поручил кабинету министров открыть новые источники финансирования для Фонда развития Дальнего Востока: «Прошу правительство проработать вопрос о докапитализации Фонда развития Дальнего Востока. На эти цели можно направить часть прироста федеральных налогов, который будет получен за счет открытия новых предприятий в регионе.
Сложный диалог по этому вопросу был и с Минфином, как обычно в таких вопросах. Согласимся, что это можно на первом этапе сделать за исключением НДС. Ну а дальше посмотреть, как работает эта система», - сказал глава государства.
Президент обратил внимание и на развитие морских логистических схем в Дальневосточном федеральном округе: «Предлагаю предоставить Владивостоку также статус свободного порта с привлекательным, облегченным таможенным режимом».
В связи с этим министр Александр ГАЛУШКА считает, что в послании Федеральному Собранию президент России обозначил стратегические векторы для Дальнего Востока, которые дадут серьезный прирост в развитии региона.
«Послание - еще один шаг в реализации новой модели развития Дальнего Востока. Первый был сделан примерно год назад, когда в послании 2013 года было озвучено создание сети территорий опережающего развития. Все, что сегодня президент сказал по Дальнему Востоку, - это те стратегические векторы, которые дадут серьезный прирост в развитии макрорегиона, в развитии восточных территорий», - подчеркнул министр.
«Своим обращением к членам Федерального Собрания о скорейшем принятии законопроекта о ТОР президент продемонстрировал важность выбранного пути развития и показал свое отношение к этой инициативе, к этому проекту.
На Дальнем Востоке, в условиях бюджетной ограниченности, будет применен качественный инструмент финансирования - Фонд развития Дальнего Востока», - подчеркнул министр.
Он отметил, что в построении современных точек роста важна логистическая составляющая. Придание нового статуса Владивостоку позволит развивать регион в контексте общей логики исторического восточного вектора России:
«Еще в Российской Империи Владивосток был порто-франко. Мы продолжаем ту линию развития нашего восточного форпоста, которая была выбрана практически с момента его основания, то есть решаем исконные задачи», - сказал Александр Галушка.
Глава Минвостокразвития считает, что экономическая часть Послания в целом выдержана в логике механизмов, предложенных в законопроекте о территориях опережающего развития:
«В выступлении была подчеркнута необходимость амнистии капитала, фиксации налогов, сокращения числа проверок и снижения административной нагрузки - все это звенья одной цепи, призванные создать максимально комфортные условия для бизнеса и инвесторов. Многие из этих мер уже предусмотрены в законопроекте о ТОР», - сказал Александр Галушка.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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