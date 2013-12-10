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В администрации Магаданской области произошли кадровые перемены
На должность заместителя губернатора Магаданской области назначен Степан Азнаурьян.
Степан Азнаурьян руководит Представительством администрации Магаданской области при Правительстве Российской Федерации в Москве.
Степан Азнаурьян представляет интересы администрации Магаданской области и осуществляет их защиту в федеральных органах государственной власти, взаимодействует с органами исполнительной и представительной власти области с Администрацией Президента Российской Федерации, Аппаратом Правительства Российской Федерации, сообщает портал администрации Магаданской области.
Также заместитель губернатора региона обеспечивает участие администрации Магаданской области в установлении и развитии деловых связей с дипломатическими, торговыми и культурными представительствами и миссиями иностранных государств и стран СНГ, международными правительственными и неправительственными организациями, иностранными фирмами и компаниями.
Степан Азнаурьян родился 20 июля 1949 года в Краснодарском крае. В 1978 году закончил Всесоюзный заочный электротехнический институт связи по специальности многоканальная электросвязь.
Трудовую деятельность начал в 1966 году в городе Краснодар монтером связи телеграфа. С 1975 года по 1976 год являлся председателем местного комитета профсоюза телеграфа в городе Краснодар. С 1976 года по 1982 год работал начальником цеха по техническому обслуживанию связей телеграфа в городе Краснодаре. С 1982 по 1991 годы он прошел путь от старшего инженера телеграфно-телефонной станции до заместителя начальника телеграфно - телефонной станции в городе Магадане.
С 1991 года по 1992 год работал заместителем председателя горисполкома.
С 1992 года по 1997 год Степан Азнаурьян занимал должность заместителя главы администрации города Магадана.
С 1997 года по 2000 год был заместителем губернатора - руководителем Представительства Магаданской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации.
С 2001 года по 2003 год работал в коммерческих структурах. С 2004 года по ноябрь 2013 года - руководитель департамента полномочного представительства города Магадана в столице.
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