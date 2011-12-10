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Онищенко предупредил об опасности простуды на митингах

10 Декабря 2011, 00:13 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря, ZRPRESS. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам воздержаться от участия в акциях протеста, сообщает РИА Новости. Чиновник опасается, что на митингах и демонстрациях граждане могут простудиться.

По словам Онищенко, особенно от посещения митингов следует воздержаться людям с хроническими заболеваниями, в том числе эндокринными. "Массовые скопления людей на улицах могут способствовать быстрейшему заражению ОРВИ с вытекающими последствиями", - предупредил главный санитарный врач.

Онищенко отметил, что "все-таки сейчас холодное время и ожидается ухудшение погоды".

Главный терапевт Минздравсоцразвития РФ Александр Чучалин, в свою очередь, рекомендовал участникам митингов потеплее одеваться. "Это должна быть хорошая теплая обувь, теплые носки. Желательно, чтобы был шерстяной свитер, обязательно - шапка на голове", - сказал он РИА Новости. По возвращении с митинга Чучалин рекомендовал "промыть нос, глотку, постараться механически очистить дыхательные пути и принять горячий душ".

10 декабря во многих городах России состоятся акции протеста с требованием отмены результатов выборов в Госдуму, по итогам которых победила "Единая Россия". В Москве митинг состоится на Болотной площади в 14:00. В нем собираются принять участие свыше 30 тысяч человек.

Массовые выступления в Москве начались 5 декабря, когда были объявлены предварительные итоги подсчета голосов на выборов. На Чистых прудах состоялся многотысячный митинг, за которым последовало шествие. В результате около трехсот человек были задержаны полицейскими. Многие из них до сих пор отбывают административный арест. 6 и 7 декабря выступления продолжились на Триумфальной площади. Всего за эти три дня были задержаны около тысячи человек. Митинги проходили также в Санкт-Петербурге.

Автор: "Лента.Ru"
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