Президент России требует совершенства при выдаче водительских прав

Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по итогам встречи с активом партии «Единая Россия» и Общественным комитетом сторонников.

Президент России потребовал от правительства обеспечить рассмотрение на заседании совета директоров ОАО «Российские железные дороги» вопроса о реформировании системы медицинских учреждений указанного акционерного общества с учетом мнения профсоюзной организации. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Кроме того, правительство совместно с РЖД должно реализовать комплекс организационных мероприятий, способствующих удовлетворению потребностей организаций-грузоотправителей в подвижном составе.

Медведев велел разработать комплекс мер по привлечению частного бизнеса к работе по обустройству автодорог объектами сервисного обслуживания на конкурентной основе и обеспечить равные условия предоставления услуг авиационного транспорта в отношении лиц пенсионного возраста, которым субсидируются перевозки с Дальнего Востока. Ответственным за этот вопрос также назначен Путин.

Вместе с тем правительство РФ должно подготовить предложения по совершенствованию порядка предоставления льгот пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при авиационных перелетах в иную часть страны, а также «о возможности субсидирования авиаперевозок граждан авиационным транспортом из регионов Дальнего Востока в регионы Сибири, Урала и других регионов Дальнего Востока».

Генеральному прокуратуру Российской Федерации Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину президентом поручено организовать системную работу по недопущению злоупотреблений при распоряжении земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности и расположенных в местах перспективного развития территорий.

МВД и лично Рашиду Нургалиеву президент поручил подготовить предложения по совершенствованию порядка выдачи водительских удостоверений категорий «D» и «Е», учитывая необходимость повышения качества подготовки и аттестации водителей. Данные категории относятся к общественному транспорту. Президент ждет предложений по эффективности работы для обеспечения безопасности перевозок граждан. МВД должно подготовить предложения до 15 декабря.