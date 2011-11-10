Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Президент России требует совершенства при выдаче водительских прав
Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по итогам встречи с активом партии «Единая Россия» и Общественным комитетом сторонников.
Президент России потребовал от правительства обеспечить рассмотрение на заседании совета директоров ОАО «Российские железные дороги» вопроса о реформировании системы медицинских учреждений указанного акционерного общества с учетом мнения профсоюзной организации. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
Кроме того, правительство совместно с РЖД должно реализовать комплекс организационных мероприятий, способствующих удовлетворению потребностей организаций-грузоотправителей в подвижном составе.
Медведев велел разработать комплекс мер по привлечению частного бизнеса к работе по обустройству автодорог объектами сервисного обслуживания на конкурентной основе и обеспечить равные условия предоставления услуг авиационного транспорта в отношении лиц пенсионного возраста, которым субсидируются перевозки с Дальнего Востока. Ответственным за этот вопрос также назначен Путин.
Вместе с тем правительство РФ должно подготовить предложения по совершенствованию порядка предоставления льгот пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при авиационных перелетах в иную часть страны, а также «о возможности субсидирования авиаперевозок граждан авиационным транспортом из регионов Дальнего Востока в регионы Сибири, Урала и других регионов Дальнего Востока».
Генеральному прокуратуру Российской Федерации Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину президентом поручено организовать системную работу по недопущению злоупотреблений при распоряжении земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности и расположенных в местах перспективного развития территорий.
МВД и лично Рашиду Нургалиеву президент поручил подготовить предложения по совершенствованию порядка выдачи водительских удостоверений категорий «D» и «Е», учитывая необходимость повышения качества подготовки и аттестации водителей. Данные категории относятся к общественному транспорту. Президент ждет предложений по эффективности работы для обеспечения безопасности перевозок граждан. МВД должно подготовить предложения до 15 декабря.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством