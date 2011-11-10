Транспортной составляющей Приамурья выделят подъемные миллиарды

На развитие транспортной системы Приамурья до 2020 года планируется затратить около 13 млрд рублей. В областном правительстве утверждена соответствующая целевая программа.

Финансирование будет производиться из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. Львиная доля, более 11 млрд, пойдёт на развитие авиации и аэропортов. Планируется обновить воздушный парк, повысить безопасность полётов, привлечь новые авиакомпании, улучшить сервисное обслуживание пассажиров. Кроме того, предполагается приобрести 2 вертолета и 7 самолетов, увеличить с 3-х до 7-ми количество аэропортов местных воздушных линий, а посадочных площадок - с 7-ми до 26-ти.

Второе направление программы - наземный транспорт. Порядка полутора миллиардов рублей власти вложат в реконструкцию и строительство автовокзалов и автостанций в некоторых городах и районах Приамурья. Почти 70 миллионов планируется направить на повышение безопасности дорожного движения, в том числе на развитие системы оказания оперативной медпомощи пострадавшим в ДТП.