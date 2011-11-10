В октябре 2011 года правительство Хабаровского края в пятый раз собрало на площадке Дальневосточного международного экономического форума представителей регионов ДФО, министерств правительства РФ, Государственной думы, известных ученых-экономистов. Нынешний форум прошел под девизом «Стратегия 2020: региональный вектор» и обнажил существенные различия во взглядах на содержание стратегии между дальневосточниками и федеральными чиновниками.

Создалось ощущение, что из Москвы положение дел на Дальнем Востоке не выглядит критическим. Победный тон федеральным отчетам задал на первом пленарном заседании заместитель министра регионального развития РФ Роман ПАНОВ. «На реализацию программы «Дальний Восток и Забайкалье» с 2008 по 2010 год поступило 68 млрд рублей из федерального бюджета», – рапортует чиновник. А местечковая память регионального журналиста предательски шепчет: «Это почти вдвое меньше заложенных в программу и одобренных на всех уровнях сумм».

Замминистра продолжает крыть масштабом содеянного, заявляя как о случившемся факте, что за счет обозначенных средств программы «осуществлена газификация населенных пунктов вдоль газопровода Сахалин – Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск». Он, вероятно, забыл, что говорит об этом в Хабаровске. Здесь подобные заявления воспринимаются, как минимум, с недоумением: нет такого. Нельзя считать газификацией края подключение к газу пару-тройку сельских котельных. Реализация программы газификации населенных пунктов Хабаровского края еще даже не начиналась. Еще не все муниципалитеты определились с перспективными объемами его потребления. Но Роман Панов не унимается: «Благодаря газопроводу «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» предприятия Дальнего Востока смогут получать газ по конкурентным ценам. Снизятся тарифы на тепло за счет перевода ТЭЦ с угля на газ». Однако на местах известно: никто не собирается снижать никаких тарифов, цены на газ грозят оказаться такими, что он станет не нужен энергетикам, если кто и получит его по конкурентным ценам, так это, скорей всего, китайские предприятия. «Таким образом, – говорит замминистра, – государство закладывает базу для развития регионов и формирования внутренних источников саморазвития на годы вперед». Что ж, какова база, таким, видимо, будет и саморазвитие.

Представители дальневосточных регионов и науки смогли высказать свое видение ситуации во время работы круглого стола №1, тематика которого совпадает с темой всего форума. Тон задал директор Института Дальнего Востока РАН Михаил ТИТАРЕНКО, подчеркнувший, что на словах у нас уже все есть для развития макрорегиона, только реальная политика и реальные действия пока сильно отстали от благих помыслов. Сегодня основные вопросы решаются только через Москву, там собираются все средства, там пользуются результатами выемки природных богатств. По его мнению, для успешного развития здесь необходимо создать отдельный финансово-экономический центр, обладающий средствами и способный принимать решения без ежеминутной оглядки на столицу страны. При этом курировать работу структуры должен чиновник, имеющий статус не ниже третьего лица в государстве. Раньше в Японии по такому механизму работало отдельное министерство по развитию Хоккайдо.

Губернатор Еврейской автономной области Александр ВИННИКОВ заметил, что сегодня нет единой государственной политики в отношении региона, и попросил не считать за таковую принимаемые целевые программы. По его мнению, нельзя одинаково развивать все регионы, надо выбирать точки приложения усилий, способные дать импульс соседним территориям. Его выводы поддерживал и генеральный директор московского филиала АО «Исследовательский институт «Номура» Охаси ИВАО, рассказавший, что Япония развивалась отдельными поясами. Эту технологию потом с успехом применил Китай, схема отлично ложится и на Россию, в которой Охаси Ивао выделил две возможные оси интенсивного первоочередного развития: в центре страны, по черте Петербург – Москва, и на востоке, на линии Владивосток – Хабаровск.

Глава Магаданской области Николай ДУДОВ заметил, что стратегия развития Дальнего Востока принята, а мероприятия по ее реализации не проводятся – соответствующий план завяз в структурах федеральной власти. Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Геннадий АПАНАСЕНКО констатировал: провалены даже решения Совета безопасности страны, принятые в отношении Дальнего Востока. Регионалы сходятся и в оценке необходимых преференций: льготы дальневосточным жителям и предприятиям нужно рассматривать как необходимый механизм экономического и социального развития, а не как потерю части государственных доходов.

Говоря о планах России по увеличению сотрудничества с АТР, первый заместитель комитета по экономической политике и предпринимательству Госдумы РФ Владимир ГОЛОВНЕВ сообщил: «Специализация России в области высоких технологий на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона очевидна. Это, конечно, энергетика, авиастроение, космические услуги. И, тем не менее, в этих сферах нужны новые производственные цепочки, запуск многосторонних проектов технологической кооперации и другие проекты. При этом важно использовать опыт соседей по формированию благоприятного инвестиционного климата и созданию особых экономических зон». Видимо, не хочет брать во внимание уважаемый депутат, что озвученное им – только слова, никак не подкрепляемые действиями федеральных властей, включая законодательное собрание страны. Сегодня России нет в области высоких технологий почти нигде. Наша специализация в АТР – сырьевой придаток. И без коренного изменения политики, без перехода от слов к делам такого положения не изменить.

Нельзя не согласиться с тем, что в таком месте, как Дальний Восток, надо активно использовать инструмент ОЭЗ. Но в России с 2005 года, по данным представителя департамента особых экономических зон и проектного финансирования Минрегиона РФ Елены ЛУКИЧЕВОЙ, созданы 24 особые экономические зоны. На Дальнем Востоке в разработке находятся только две: ПОЭЗ «Советская Гавань» в Хабаровском крае и туристско-рекреационная зона на острове Русский под Владивостоком. По замечанию Николая Дудова, механизм свободной экономзоны прекрасно работал в Магаданской области, но в том же 2005 году его действие было прекращено, значительно осложнив положение региона.

Директор департамента инвестиционных проектов Минрегиона РФ Денис ТРАВИН, говоря о внимании государства к развитию транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке, подвел к тому, что бюджет впредь не сможет делать значительных вливаний в подобные стройки, и призвал регионы искать альтернативные варианты: «В поиске новых эффективных решений регионы должны перестать ориентироваться исключительно на финансовую поддержку со стороны федерального бюджета. Необходимо проанализировать конъюнктуру рынка, чтобы найти то ядро потенциальных инвесторов, которые нуждаются в новой инфраструктуре и готовы вложить в ее создание собственные средства. Я более чем уверен, что такие инвесторы найдутся, но они не располагают необходимой информацией, в каком направлении двигаться, инвесторы и власть не «видят» друг друга, не происходит необходимой «стыковки» интересов». В качестве примера успешного взаимодействия власти и бизнеса в области создания инфраструктуры Денис Травин назвал строительство группой компаний «Петропавловск» железнодорожного моста через Амур в КНР. Чиновник, видимо, не интересовался, сколько ботинок в московских кабинетах истоптали инвесторы, инициировавшие создание этого объекта, сколько времени ушло на получение необходимых разрешений. Правда, упомянул, что схема и объемы расчетов за мост, который после сдачи перейдет в собственность ОАО «РЖД», до сих пор не урегулированы. Пока нет четкого механизма возврата инвестиций, никто не подумает нести свои деньги в чужие дороги. И если бы принятие его зависело от регионов – система давно бы функционировала.

Известный российский ученый, академик, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктор ИВАНТЕР, выступая на открытии форума, подчеркнул одну простую мысль: не надо придумывать ничего сверхнового, для начала надо выполнить то, что запланировали. В самом деле, государство строит в отношении Дальнего Востока планы, не выполняет их, строит новые, снова не выполняет, снова создает концепции и стратегии. По заявлению Романа Панова, его министерством сейчас разрабатывается очередная программа развития Дальнего Востока на долгосрочную перспективу. И все это сопровождается речами о значимости, обещаниями скорых улучшений…

С каждым новым документом теряющие веру в высокие слова дальневосточники держат рядом чемоданы, ожидая возможности для переезда. Парадокс: партия и правительство делают все больше, а люди не перестают покидать макрорегион. Или кто-то неправильно оценивает свои действия и положение вещей? Заместитель директора Центра государственно-частного партнерства ВЭБ Алексей ШЕВЛЯКОВ вывел такую формулу успешной деятельности: положительный результат будет достигнут, когда в течение года на Дальний Восток приедут больше людей, чем покинут его.