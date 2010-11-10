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Пути модернизации неисповедимы
Праздничные дни миновали, который уже раз заставив нас самих себя спросить, а что праздновали собственно? Ответить на этот вопрос пытались и члены консервативного клуба политического действия «4 ноября», организованного региональным отделением «Единой России». Высказано было немало стандартного исторически-философского, но и попытки оригинально-модернизационного были тоже.
Тема круглого стола обозначалась как «Исторический опыт России и перспективы модернизации». Вот перспективы «ЗР» были более интересны, поскольку в опыте государства за час, отведенный на встречу, вряд ли можно разобраться. Модернизация же - тема в повестке дня.
Но модернизации жизни страны посвятил свое выступление лишь заместитель секретаря регионального политсовета партии Михаил ВЕСЕЛОВ. Он напомнил, что стоит задача борьбы с чиновничьей волокитой, диктатом управляющих компаний в сфере ЖКХ, что будет изменено финансирование госпрограмм, что купля-продажа земли будет способствовать внутренней миграции и т д. и т.п. и что вообще «нужно менять систему» и, как следствие, «менталитет нужно менять» тоже. Не в обиду Михаилу Витальевичу и всем присутствующим, в том числе и журналистам (нам вообще досталось за неправильное освещение деяний «Единой России»), но перечисленное, равно как и смятый разговор о модернизации, в принципе свидетельствует о том, что как вести модернизацию толком не понимают не только граждане, но и политики.
- Модернизация вообще приводит к смене общественного устройства. Строй потому и меняется, что всеми силами препятствует модернизации, - ошарашил журналист Андрей КАЛАЧИНСКИЙ. - Смутное время, с которым покончило народное ополчение под предводительством Кузьмы МИНИНА и Дмитрия ПОЖАРСКОГО, привело к воцарению династии Романовых. Внук первого российского царя Петр 1 поставил задачу сделать новую Россию по европейскому образцу. Чем не модернизация? События 1917 г. полностью изменили общественный и экономический уклад в стране. Разве не модернизация? В 1985 г. ускорение и перестройка в итоге тоже привели к смене общественного устройства. Насколько возможна экономическая модернизация без пересмотра системы общественных отношений? Модернизация - это не толчок, это колесо, которое пришло в движение. Новые идеи рождает только свободный человек, а он появляется только в свободном обществе.
Словом, нельзя провести техническую модернизацию и успокоиться. Сама модернизация приводит к тому, что человек меняется, появляется другой с другим менталитетом.
- В нас отсутствует элемент веры в себя, в страну, в то, что мы способны нечто сделать общественными усилиями, - считает начальник управления внутренней политики администрации края Андрей КУДИСОВ, которому, по его личному признанию, близки некоторые постулаты манифеста режиссера Никиты МИХАЛКОВА. - Удел России - непохожесть, а не следование известным лекалам. Россия - действительно империя, империя духа, которая может и отчасти должна предложить миру парадигму развития.
Но какую? Сформулировать идею, которая могла бы стать знаменем модернизации общества, участники круглого стола не взялись. (Заметим в скобках - дело это архисложное, и ее формулирование не может быть результатом лишь усиленного думанья. Придет время - вызреет сама). Сошлись лишь на том, что вера, семья, традиционные ценности, христианские в том числе, могут быть характеристиками этой идеи.
Андрей КУДИСОВ, например, ратует за позитивные идеи. «Люди, которые эти идеи генерируют, они и правят миром», считает он. На сегодня его вариант идеи - «Жить по совести». Спорить трудно. Но, похоже, в таком случае назревает еще один круглый стол на тему, что такое совесть...
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