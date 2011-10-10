Федеральной программе Дальнего Востока снова обещают денег

Первый вице-премьер Игорь Шувалов провел совещание, на котором обсуждались вопросы финансирования ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». По его итогам было принято решение об увеличении ассигнований из федерального бюджета на реализацию данной программы. Планируется, что дополнительно будет выделено порядка 14 млрд рублей на 2012 год и столько же на 2013 год.

Предполагается, что средства пойдут на социальные объекты, ЖКХ и строительство автомобильных дорог. В Хабаровском крае будет увеличено финансирование на строительство Тунгусского водозабора, дороги «Хабаровск – Лидога – Ванино», возведение моста через протоку Амурская на о. Большой Уссурийский, на развитие водопроводной сети Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В Амурской области средства пойдут на берегоукрепительные работы набережной р. Амур в Благовещенске, строительство мусороперерабатывающего комплекса. В Магаданской области – на строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в Магадане и автодороги «Палатка – Кулу – Нексикан», в Сахалинской области – на реконструкцию систем водоснабжения и теплоснабжения в Долинске, строительство автодороги «Южно-Сахалинск – Оха», в ЕАО – на реконструкцию автодороги «Облучье – с. Пашково».

Окончательный объем дополнительного финансирования программы должен пройти утверждение в федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.