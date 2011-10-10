www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Федеральной программе Дальнего Востока снова обещают денег

10 Октября 2011, 20:29 | Дальний Восток

Первый вице-премьер Игорь Шувалов провел совещание, на котором обсуждались вопросы финансирования ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». По его итогам было принято решение об увеличении ассигнований из федерального бюджета на реализацию данной программы. Планируется, что дополнительно будет выделено порядка 14 млрд рублей на 2012 год и столько же на 2013 год.

Предполагается, что средства пойдут на социальные объекты, ЖКХ и строительство автомобильных дорог. В Хабаровском крае будет увеличено финансирование на строительство Тунгусского водозабора, дороги «Хабаровск – Лидога – Ванино», возведение моста через протоку Амурская на о. Большой Уссурийский, на развитие водопроводной сети Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В Амурской области средства пойдут на берегоукрепительные работы набережной р. Амур в Благовещенске, строительство мусороперерабатывающего комплекса. В Магаданской области – на строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в Магадане и автодороги «Палатка – Кулу – Нексикан», в Сахалинской области – на реконструкцию систем водоснабжения и теплоснабжения в Долинске, строительство автодороги «Южно-Сахалинск – Оха», в ЕАО – на реконструкцию автодороги «Облучье – с. Пашково».

Окончательный объем дополнительного финансирования программы должен пройти утверждение в федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru