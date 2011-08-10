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В ДФО только 40% объектов массового пребывания людей обеспечены средствами охраны
За два последних года на Дальнем Востоке пресечена деятельность нескольких ячеек экстремистской организации "Таблиги-джамаат".
Директор ФСБ России Александр БОРТНИКОВ провел во Владивостоке 30-е заседание Национального антитеррористического комитета. В преддверии саммита АТЭС во Владивостоке актуальность данного мероприятия сложно переоценить.
За скупыми разговорами реальные операции по противодействию терроризму и экстремизму демонстрируют активную работу спецорганов в данном направлении.
По словам Александра Бортникова, в 2009-2010 гг. в Дальневосточном федеральном округе пресечена деятельность нескольких ячеек экстремистской организации "Таблиги-джамаат". Выявлено и экстрадировано более 20 иностранных граждан, обоснованно подозреваемых в связях с международными террористическими организациями "Исламское движение Туркестана" и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". В текущем году задержано три иностранца (граждане Узбекистана), причастных к деятельности террористических организаций и скрывающихся от следствия за совершение преступлений экстремистского характера.
Вместе с тем, экстремизм и насилие - понятия интернациональные, и УФСБ России по Приморскому краю ведет постоянный мониторинг незаконной деятельности националистических и экстремистских молодёжных группировок ультраправого толка, которые для достижения своих целей пропагандируют и часто используют методы насилия. В Приморском крае за последние два года нейтрализована бандгруппа, причастная к совершению вооружённых нападений на граждан Китая, пресечена деятельность ряда националистических организаций. ("Союз Славян" и "Русский Клуб"). За совершение преступлений экстремистской направленности к уголовной ответственности привлечено 14 членов неформального молодежного движения "скинхеды". В Сахалинской области локализована противоправная деятельность представителей движения неофашистской направленности. Подобные факты вскрыты и задокументированы в ряде других субъектов Дальневосточного федерального округа.
Только в 2009 году в Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано 29 преступлений террористической и экстремисткой направленности, в 2010 году – 31, в первом полугодии 2011 г. - 13 преступлений данного вида. В июне текущего года арестованы четыре жителя Приморского края, которые планировали осуществить подрыв СВУ в местах пребывания мигрантов из стран СНГ.
Вместе с тем, как заметил Александр Бортников, несмотря на большое количество проводимых операций по противодействию терроризму и экстремизму фактический уровень антитеррористической защищённости объектов потенциальных террористических устремлений (в их числе в первую очередь объектов строительства саммита АТЭС) ещё не в полной мере отвечает остроте складывающейся в округе обстановки. Необходимо добиться полного выполнения заказчиками всех ранее выданных предписаний и требований безопасности.
Вызывает вопросы состояние антитеррористической защищенности крупных торговых комплексов и рынков. Большинство таких объектов являются частной собственностью и работают с прибылью, однако руководств многих предприятий не принимает достаточных мер по обеспечению безопасности. Так, в среднем по ДФО только 40% объектов массового пребывания людей, расположенных в городах и крупных муниципальных образованиях обеспечены средствами охраны. При этом на эти цели из региональных и муниципальных бюджетов ежегодно выделяется в рамках программ по безопасности не более 15-20% от заявленных финансовых средств.
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