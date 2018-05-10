Что происходит под самым боком у Приморья

Ситуация на Корейском полуострове меняется на глазах и достаточно радикально

За год ситуация на Корейском полуострове поменялась, причем радикально. Сначала все следили за новостями о пусках и взрывах северокорейских атомных бомб в нескольких сотнях километров от Владивостока, о провокационных американских учениях и стягивании в Японское море авианосных группировок, затем вдруг все оборвалось, и под звуки Олимпийского гимна над полуостровом вдруг раздались слова успокоения и примирения.

О том, что же за интрига сегодня разворачивается на Корейском полуострове, связана ли как-то с этими процессами Россия и как повлияет происходящее на развитие того же Приморья и Дальнего Востока страны, размышляет заведующий Лабораторией ситуационного анализа Центра анализа Тихоокеанских исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерий МИШИН.

- Валерий Юрьевич, на днях на демаркационной линии завершилась встреча президентов Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Еще несколько месяцев назад это было невозможно представить.

- События, действительно, неординарные. О чем все говорят: Великий Затворник, как мы его привыкли называть, Ким Чен Ын решился на межкорейский саммит, и, как известно, есть предпосылки к его встрече и с президентом США Дональдом Трампом. Но тут есть один важный момент. Если взять исторический аспект, то практически с момента своего прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын не раз заявлял, что он будет прилагать усилия к тому, чтобы между двумя Кореями был заключен мирный договор (с 1953 года между на тот момент враждующими сторонами было заключено лишь перемирие). Так что те, кто заверяет, что все беды на полуострове исходят исключительно от КНДР, как минимум, ошибаются. Напряженность нагнеталась с обеих сторон. И, конечно, главную роль тут сыграли те же США, которые не только без конца проводили здесь свои учения, постепенно наращивая силы, но и не раз показали пример того, что происходит со странами, которые вдруг не понравились Вашингтону и которые не могут себя защитить. Северокорейский лидер прекрасно все понял. Отсюда и ядерно-ракетная программа, которую КНДР усиленно реализовывала в жизнь, несмотря на многочисленные санкции.

В какой-то момент ситуация достигла красной черты, которую лучше было бы не переходить. Очевидно, что к тому моменту и Ким Чен Ын достиг каких-то своих целей и вполне был готов согласиться на определенную разрядку. А тут хороший повод подоспел – Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Обе Кореи этим поводом успешно воспользовались. Потепление отношений нужно не только КНДР, которая тем самым начала менять свой имидж в мире, но и главе Республики Корея, который использует это и во внутриполитических целях, показывая себя эффективным президентом.

- В разгар кризиса иногда звучали предположения, а то и прямые обвинения в том, что за этим может стоять Россия. Понятно, что сейчас Россия, по мнению западных стран, во всем виновата, но как вы оцениваете позицию и действия нашей страны в последние годы в отношении двух Корей?

- Это обычные для нынешнего времени оговоры, которые ни на чем не основываются. Россия все эти годы занимала весьма сдержанную позицию в вопросе зреющего конфликта, призывая стороны к максимальной сдержанности и пытаясь усадить корейцев за стол переговоров. Ситуация тут просто уникальная – у нашей страны сложились хорошие отношения с двумя странами, и в обеих из них есть наши интересы, прежде всего экономические, поэтому кому-кому, а России никакая эскалация здесь не нужна. Давайте не будем забывать и о том, что мы хоть чуть-чуть, но граничим с КНДР. Зачем нам конфликт на границе, да еще в сотне-другой километров от экономического центра, коим является Владивосток, и крупного транспортного узла на юге края, где находятся основные наши порты, Транссиб и другие транспортные коридоры?

Да, мы поддерживали ряд санкций против КНДР, но действовали здесь точно также, как и Китай. Ни нам, ни китайцам не нужно ядерное оружие у своих границ, да и новая ядерная держава в мире нам тоже не нужна. Напомню, что Россия и Китай стали соавторами дорожной карты по стабилизации и смягчению ситуации на полуострове. Кстати, встреча лидеров двух Корей является составной частью именно этой карты.

- А что в отношении санкций Совбеза против Северной Кореи? К ним, как известно, присоединились Китай и Россия?

- КНДР создала свой ракетно-ядерный щит, находясь под санкциями. Что можно говорить об их эффективности? Меня тут больше смущает, что эти, на мой взгляд, заведомо спорные шаги поддержали Китай и Россия. Американцы сказали: мы считаем, что северокорейские рабочие, которые трудятся в КНР и в России – у нас их было 37 тысяч, создают финансовые ресурсы, которые - внимание! - используются для разработки ракет и ядерного оружия. И потребовали вернуть их на родину. Китайцы и мы согласились. Тут у меня только один вопрос: а кто-нибудь видел хоть какие-то документы, которые бы этот посыл подтверждали? Американцы у нас, как известно, большие любители голословно обвинять кого угодно и в чем угодно. Думаю, что таких документов нет. Кто-нибудь видел, чтобы хоть один доллар или хотя бы цент, потраченный на создание нового оружия? А если я просто скажу, что северокорейцы тратят эти деньги на социальные проекты, на строительство жилья, кто меня опровергнет? Ну ладно Китай, а зачем нашей стране, которая лишает себя десятков тысяч квалифицированных и дисциплинированных работников, которые в основном задействованы на стремительно пустеющем Дальнем Востоке, поддерживать откровенные бредни США? Нет ответа. Если это геополитика и КНДР стала некой разменной картой в каком-то споре, то я не вижу, где же мы выиграли? Санкции только ужесточаются, ракеты на Сирию сыплются сотнями, провокации продолжаются.

Ясно одно – санкции против КНДР вредят не только народу этой страны, но и нам.

- Как вы думаете, анализируя итоги встречи, по крайней мере, открытую ее часть, Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, есть ли повод для оптимизма?

- Думаю, да. Уже сама встреча двух лидеров является большим прорывом в корейской проблеме, но и то, что было озвучено в качестве итогов встречи, также откровенно радует. Прежде всего, мы говорим о намерении подписать полноценное мирное соглашение и юридически завершить войну 1950-1953 годов. Текст так называемой Пханмунджомской декларации по итогам саммита распространили и южнокорейские, и северокорейские СМИ. Так, говорится о намерении Сеула и Пхеньяна как можно скорее подготовить и подписать мирный договор.

Интересными выглядят и совместные экономические устремления двух Корей. В частности, не единожды на встрече было озвучено желание поскорее создать Транскорейскую железную дорогу. Напомню, что Россия еще с 90-х годов прошлого века не раз озвучивала предложение поучаствовать в создании такой магистрали с выходом на Транссиб. Как мы понимаем, потепление на полуострове позволит реанимировать и проект строительства российского газопровода через всю Корею. Многообещающим кажется и желание двух стран развивать совместные экономические проекты. Впрочем, тут бы я хотел предостеречь оптимистов – Кореи уже начинали этот путь в 90-е, когда, казалось бы, ничего не помешает двум странам сблизится и в итоге объединиться. И, конечно же, впереди еще, если она вообще состоится, встреча Кима с Трампом.

- У вас есть сомнения насчет этого?

- Да, и не только у меня. Зная Трампа, который за время правления отметился громкими и спонтанными решениями, можно серьезно задуматься о перспективах такой встречи. Президент США пришел во власть с желанием не решать глобальные мировые проблемы, а поправить экономику своей страны. Поэтому он не особенно задумывается об эффективности своих внешнеполитических шагов. Тут ему важнее реакция американцев, а не то, решилась ли проблема или усугубилась.

Посмотрите хотя бы на комментарии предстоящей еще встречи со стороны американского истеблишмента. Только ленивый там не говорит о том, что Ким хитрит, говоря о замораживании своей ракетно-ядерной программы; что он просто хочет обмануть всех, а в особенности Трампа; что верить северокорейскому лидеру нельзя. Кто его знает, как отреагирует американская элита и подконтрольные ей СМИ даже на успешную, по меркам глобального мира, встречу своего президента и главы КНДР? Готов ли Трамп так подставляться? А что если какой-нибудь агрессивный помощник, которых у него все больше в окружении, нашепчет ему на ухо, что лучшим решением для имиджа президента являются все-таки угрозы и санкции, а не переговоры.

- Тут я бы хотел вернуться к Пханмунджомской декларации. Вас не смущает, что Россия ни в каких документах не упоминается? Нет ли ощущения, что нас просто отодвинули в сторону?

- Это могло бы насторожить, но дело в том, что перед этой эпохальной встречей в Пекин отправился сам Ким Чен Ын, а в Москву - министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо. Понятно, что это были не проходные визиты, а как раз подготовка к встрече лидеров двух Корей. Опять же повторюсь: эта встреча есть и в дорожной карте, которую составили Россия и поддержал Китай. Она значится, как исходная точка для начала решения конфликта и нормализации обстановке на полуострове.

Но не стоит забывать, что не все страны региона восприняли карту, скажем так, надлежащим образом. Ту же Южную Корею, да и Японию устроило бы как можно более быстрое и полное уничтожение ракетно-ядерного потенциала КНДР, а не размазывание этого процесса на годы и этапы. А ускорение этого процесса может напугать северокорейцев. Есть тут и другая сторона медали. Как мы знаем, северокорейская сторона перед началось переговорного процесса со своими южными собратьями начала активные неофициальные консультации с теми же США. И Ким Чен Ын в этот период не раз публично высказывался, что он не нуждается в сторонних советчиках и консультантах. Россия и прежде всего Пекин напряглись. Китай, как известно, является еще и единственной страной, у кого с КНДР заключен договор о сотрудничестве и взаимной помощи. Вот в Пекине и задумались, что при таком раскладе означают слова северокорейского лидера? В итоге были организованы такие вот полусекретные миссии в Пекин и Москву.

Так что визиты Кима в Пекин и министра Ли в Москву, думаю, как раз и должны были успокоить основных «модераторов» мирного процесса на полуострове и объяснить дальнейшие шаги Пхеньяна.

Настолько известно из комментариев нашего МИДа, российская сторона настроена самым активным и инициативным образом продолжать участвовать в поиске решений всех проблем Корейского полуострова. А отсутствие упоминания нашей страны объясняется тем, что в документе речь идет о шагах по заключению мирного договора между Пхеньяном и Сеулом. А СССР юридически не участвовал ни в самой Корейской войне, завершившейся подписанием упомянутого Соглашения, ни в переговорах по его заключению. То есть мы юридически не являемся стороной конфликта, который две страны пытаются завершить.

- В договоренностях по Донбассу наша страна также не упоминается, а исправно обвиняется в срыве этих самых договоренностей…

- Да, есть такой момент. В связи с чем я бы посоветовал нашим дипломатам в корейском направлении все же держать ухо востро и в случае чего действовать более активно. Особенно когда состоится, если она, повторюсь, состоится, встреча с Трампом.

- А есть ли опасность перевода решения корейской проблемы в двусторонний - КНДР - США или трехсторонний - плюс Китай - формат?

- Я бы ответил так. Уже одно то, что о возможной встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа впервые в обозримой истории договаривались представители спецслужб - об этом сообщили западные СМИ, а не дипломаты, говорит о том, что дальнейшее развитие событий предсказывать очень сложно. Некоторые эксперты считают, что подготовка встречи двух лидеров разведчиками связана только с тем, что между КНДР и США нет дипломатических отношений. Но другие замечают: между двумя Кореями тоже нет дипотношений, но встречу Кима и Муна готовили дипломаты. Кто-то утверждает, что встречу лидеров Северной Кореи и США готовят разведчики, потому что на Госдеп Трампу просто нельзя положиться.

Ряд экспертов, в частности из моей лаборатории, считает, что самое разумное объяснение этому заключается в том, что в начале года Трамп, зачищая ряды чиновников, отстранил от дел ряд специалистов-международников, в том числе и корееведов. В частности Виктора Ча и Джозеф Юна. Виктор Ча, кстати, предполагалось назначить послом США в Сеуле, но из-за трамповской политики в отношении Кореи его отстранили от должности. Именно поэтому организацию встречи поручили ЦРУ - у США попросту нет дипломатов-корееведов высокого уровня.

В этом-то мы и видим определенную опасность. Если спецслужбы будут готовить встречу, значит, они будут готовить и предложения, которые должны быть там рассмотрены. Мало кто сомневается, что эти ребята сделают максимум возможного, чтобы попытаться оторвать КНДР от Китая и России. Например, Пхеньяну пообещают снять санкции, хотя бы частично в обмен на охлаждение отношений с двумя вышеперечисленными странами. Но успокаивает то, что Ким и его министр иностранных дел предварительно повстречались с руководством КНР и высокопоставленными чиновниками России, где, очевидно, произошел обмен мнениями и были даны какие-то обязательства.

Вот такие варианты. Но пока ясно одно – идет очень сложный и, отчасти, непредсказуемый процесс.

- Валерий Юрьевич, на ваш взгляд, России и Китаю выгодно объединение двух Корей? Я не беру тут даже американский фактор - понятно, что система ПРО США и их военные базы, в случае объединения по сценарию Вашингтона, у границ никому не нужны. Нужна ли нашим странам здесь новая мощная объединенная региональная держава?

- Я не думаю, что объединение двух Корей, даже если первую скрипку в этом процессе будут играть американцы, пройдет без участия России и Китая. Тут другая проблема более весома. Объединение двух таких разных по уровню развития, технологическому укладу, менталитету и прочим факторам стран потребует огромных ресурсов – триллионы долларов и многие годы. Если ли такие средства у Республики Корея, даже если США согласятся масштабно помочь, что, честно говоря, вряд ли? Нет! Поэтому объединение – это лишь чаяние. Но мы и Китай это чаяние готовы поддержать. Главное, чтобы все было в мирном русле и без конфронтации. И, конечно, единая Корея не должна стать угрозой региональной безопасности, страной, действующей по указке какой-то внешней силы.

- Южнокорейское руководство уже после судьбоносной встречи двух лидеров четко и ясно дало понять, что американское военное присутствие сохранится на полуострове на, по крайней мере, на обозримую перспективу и эта тема фактически выносится за рамки межкорейских переговоров. Не похоронит ли этот факт только-только начавшееся потепление на полуострове?

- Американское военное присутствие здесь - это, безусловно, главный раздражитель Пхеньяна. А после появления системы противоракетной обороны это стало и раздражителем России и, прежде всего, Китая. Дело в том, что вместе с противоракетами, которые отчасти защищают американские базы, но практически не спасут от ракет Кима, если что, южнокорейские города, американцы завезли радар. Так вот, этот радар способен регистрировать пуски ракет вплоть до российского Иркутска. То есть под его контроль попадает существенная часть Китая.

Но, думаю, в нынешних обстоятельствах с этим придется смириться всем участникам диалога и принять как данность. Американцы ракеты не уберут и радар тоже. Как и военные базы. Разве что ситуация как-то резко изменится не в пользу США. Но об этом сегодня можно разве что только фантазировать. То есть если мы хотим разрядки ситуации на полуострове, то мы должны американские вооруженные силы вынести за скобки. Иначе мы и шагу не сделаем.

- Валерий Юрьевич, давайте откровенно. Не складывается ли у вас впечатление, что Москва не прикладывает в достаточной мере те усилия, которые были бы адекватны корейской проблеме. Может быть, поэтому нас и вынесли за скобки соглашения на встрече лидеров двух Корей? Понятно: Сирия, Украина, НАТО у порога, санкции, провокации… А на Корею, может быть, просто сил не хватает?

- Я думаю, что доля истины здесь есть. Мы с коллегами-дальневосточниками, к примеру, на научно-практических конференциях не раз поднимали и продолжаем поднимать тему, которую мы называем «проблемой периферийности». Москва считает, что Дальний Восток далеко и проблемы этого региона подождут. Несмотря на многочисленные заявления нашего президента о необходимости хотя бы частичной смены вектора внешней политики, включая экономическую ее часть, на Восток, большинство структур российской власти продолжают упорно смотреть на Запад, раз за разом пытаясь разыграть карты в заведомо проигрышных для нас сегодня европейских играх. Это важное направление, согласен. Но не менее важен и азиатский вектор, и тихоокеанский. Именно здесь происходят глобальнейшие процессы, которые меняют архитектуру мира. С Китаем, понятное дело, общаемся на высшем уровне во всех смыслах. Это наш геополитический партнер.

- А может быть, все-таки союзник?

- Я бы осторожно относился к этому слову. Да, наши отношения достигли максимально положительного уровня, пожалуй, за все годы существования связей между двумя странами. Но это Китай - огромная мощная страна с целым списком своих собственных интересов. Поэтому лучше все же - важнейший геополитический, но партнер.

Далее. Китай Китаем, но другие страны региона почему-то у нас курируют далеко не выдающиеся чиновники рангом ниже. А ведь здесь находится большое количество стремительно растущих стран, которые и не думают вводить против нас каких-то санкций, которым интересны наши нефть и газ, которые не прочь войти в Евразийское экономическое сообщество, к примеру. Та же Корея будет весьма признательна и благодарна за более активную посредническую роль России.

- А что, кстати, Япония? Достаточно динамичное развитие отношений в последние годы все-таки уперлось в курильский тупик? Выход есть?

- Честно говоря, сомневаюсь. Россия здесь открыла практически все карты, и президент однозначно заявил, что мы готовы на самые разные варианты отношений, которые устраивали бы наши страны, но вопрос Курильских островов закрыт раз и навсегда. А значит, с Японией отношения будут развиваться только в контексте наличия этой проблемы. Тут даже не влияние Америки превалирует. Структура власти в Японии весьма зависима от общественного мнения, которое долгими десятилетиями пичкали историями о коварных русских, захвативших исконно японские острова. Любые другие варианты, кроме как отдать им острова, японцы вряд ли воспримут.

- И под занавес нашего разговора такой вопрос. Как вы относитесь к идее, которая уже не раз озвучивалась в СМИ, сделать Владивосток некой, назовем условно, но громко, столицей мира. То есть центром, в котором бы решались региональные проблемы и споры. Например, почему бы Трампу и Киму не встретится во Владивостоке?

- Это, безусловно, очень хорошая идея, хотя, насколько мне известно, встречу Трампа и Кима предложено провести там же - в нейтральной зоне. Тем не менее, Россия в АТР не задействована как прямой участник практически ни в каких региональных конфликтах и спорах. У нас хорошие отношения со всеми странами региона. Более того, наша страна всегда готова взять на себя роль посредника. Тот же корейский вопрос. Поэтому Владивосток, как никакой другой город, подходил бы на роль некой дипломатической или переговорной столицы АТР. Как некий центр сопряжения злободневных и насущных проблем. Место у нас просто идеально: пара-тройка часов на самолете из большинства столиц стран региона - и ты на месте. Да и на нашем Дальнем Востоке уже мало кто сомневается, что именно Владивосток является реальной столицей федерального округа. Осталось это только юридически закрепить.