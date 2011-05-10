Кремль внедрил тандемократию в дальневосточной полиции

В Главном управлении МВД по Дальнему Востоку оказалось сразу два официальных начальника

Как стало известно «ФедералПресс», реформа Министерства внутренних дел привела к двоевластию в Главном управлении МВД по Дальневосточному федеральному округу (ГУ МВД по ДФО). Президент РФ Дмитрий Медведев назначил в апреле на пост начальника ГУ МВД по ДФО генерал-майора полиции Евгения Кужеля. Однако его предшественник Феликс Васильков не был отправлен в отставку, так что у дальневосточного главка МВД оказалось два начальника. В Кремле и МВД не могут объяснить причины правовой коллизии и прокомментировать дальнейшую карьеру Феликса Василькова. Если документ, определяющий судьбу генерала, и существовал, то он не был опубликован.

«Феликс Васильков формально не освобожден от занимаемой должности, – заявила «ФедералПресс» начальник пресс-службы ГУ МВД по ДФО Лариса Шкиль. – Указ о его новом назначении не поступал в наше распоряжение. Таким образом, официально управление на сегодняшний день возглавляют два начальника». 13 апреля Евгению Кужелю было присвоено звание генерал-майора полиции, указом президента России он был назначен начальником ГУ МВД по ДФО. В соответствии с законодательством все указы о назначениях и отставках в руководстве МВД подписывает лично глава государства. Собеседники «ФедералПресс» в структуре силового ведомства говорят, что обычно проекты указов направляются по факсу в министерство, после чего публикуются на сайте Кремля и в СМИ.

Однако в этом случае система дала сбой. Указ о назначении Кужеля был подписан и обнародован. Но документ об отставке прежнего руководителя дальневосточного главка МВД Феликса Василькова по неизвестной причине либо не был опубликован, либо до сих пор не принят. Так что теперь, с формальной точки зрения, в окружном управлении МВД работает сразу два начальника.

Информация о сложившейся правовой коллизии вызвала недоумение в Кремле. В пресс-службе администрации президента РФ затруднились прокомментировать ситуацию. Представитель пресс-службы Кремля признал, что «ситуация с двумя руководителями ГУ МВД не должна иметь место». «Указ об отставке главы дальневосточного управления МВД был издан, или, по крайней мере его, должны были издать», – заявил «ФедералПресс» сотрудник пресс-службы АП РФ. Однако на сайте Кремля указ не опубликован, указать номер или дату документа в пресс-службе не смогли.

«К нам из Кремля обычно поступает не указ, а его проект без номера и других определяющих признаков, – сообщил собеседник в МВД. – Возможно, с этим документом произошел какой-то технический сбой. На сегодняшний день нам не известна судьба этого распоряжения».

Центральный аппарат Министерства внутренних дел должен был узнать об увольнении Феликса Василькова вслед за администрацией президента России. По некоторым данным, документ об отставке действительно существовал, однако его судьбу выяснить не удалось. Руководитель пресс-центра МВД Олег Ельников отказался от комментариев.

Наблюдатели не исключают, что на Дальний Восток распоряжение поступит намного позже его опубликования. Официально именно из-за возможной задержки с доставкой документа сотрудники окружного главка МВД спокойно комментируют возникшее «двоевластие». По мнению Ларисы Шкиль, в сложившейся ситуации «нет ничего экстраординарного». Правда, начальник пресс-службы ГУ МВД по ДФО отказалась ответить на вопрос о полномочиях экс-руководителя управления в настоящее время. Она отметила, что вопрос о его отставке может решать только глава государства.

Как сообщал «ФедералПресс», Феликс Васильков, по некоторым данным, с середины апреля ожидает нового назначения в Москве.