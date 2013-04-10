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КНДР может осуществить пуск сразу нескольких ракет разной дальности
Северная Корея может осуществить пуск сразу нескольких ракет с различных площадок на территории страны в случае неудачного пуска баллистических ракет типа "Мусудан", передает в среду агентство Ренхап со ссылкой на неназванные источники в южнокорейском правительстве.
По информации источников агентства, при анализе недавних спутниковых снимков специалисты обнаружили четыре или пять транспортно-пусковых установок (ТПУ) в провинции Хамген-Намдо. Считается, что ТПУ используются для пуска ракет "Скад", дальность полета которых составляет около 300-500 километров, и ракет "Нодон" с дальностью около 1,3 тысячи — 1,5 тысячи километров.
"Существуют видимые признаки того, что Северная Корея может провести одновременный пуск ракет типа "Мусудан", "Скад" и "Нодон", — цитирует агентство заявление представителей южнокорейского правительства.
Аналитики считают, что в случае неудачного пуска ракет "Мусудан", которые пока ни разу не проходили испытаний, КНДР может попытаться компенсировать неудачу одновременным пуском сразу нескольких ракет разной дальности.
Предположения о том, что Северная Корея может в скором времени осуществить тестовый пуск баллистической ракеты, появились в начале апреля. Сообщалось, что КНДР доставила к своему восточному побережью две баллистические ракеты средней дальности типа "Мусудан". Считается, что дальность полета ракеты составляет около 3-4 тысяч километров. При этом, как говорят представители американской и южнокорейской разведки, пуск ракеты может быть осуществлен в любое время, начиная с сегодня, 10 апреля.
КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, в 2009 и 2012 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. Совет безопасности ООН принял резолюции с требованием к КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. Ранее в апреле власти КНДР объявили о планах по возобновлению работ на предприятии по обогащению урана в Йонбене.
Две Кореи. Начало
Истоки нынешней напряженности на Корейском полуострове были заложены в 1945 году, когда завершилась Вторая мировая война.
Вплоть до 1945 года Корея являлась колонией Японии. Разгром войсками Красной Армии Квантунской армии Японии привел к освобождению Северной Кореи в августе 1945 года. По соглашению между союзниками по антигитлеровской коалиции в Корее были определены две временные зоны для приема капитуляции японской армии: советская — к северу от 38-й параллели и американская — к югу от нее. В сентябре 1945 года на юге страны высадились войска США.
В 1947 году вопрос о создании в Корее единого государства по инициативе США передан на обсуждение ООН, принявшей решение о проведении выборов. В мае 1948 года в Южной Корее проведены парламентские выборы и 15 августа 1948 года провозглашена Республика Корея.
В ответ на Севере были проведены выборы в Верховное народное собрание Кореи и 9 сентября 1948 года провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).
Военно-политические противоречия между государствами с различным социально-политическим строем привели в начале 1950-х годов к войне.
Конфликт начался 25 июня 1950 года. В боевых действиях на стороне Республики Кореи принимали участие контингенты ВС США и 15 других стран, действовавших под флагом многонациональных сил ООН, на стороне КНДР — контингенты ВС Китая и СССР.
В июле 1951 года фронт стабилизировался примерно по 38-й параллели, то есть там, где военные действия и начались. Война приобрела позиционный характер. К весне 1953 года стало очевидно, что цена победы для любой из сторон будет слишком высока. 27 июля 1953 года в Пханмунджоме было заключено Соглашение о прекращении огня.
Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая — одной стороны, и США под флагом ООН — с другой.
США отказываются подписывать соглашение о мире с Северной Кореей, сохраняя на юге Корейского полуострова около 28 тысяч военнослужащих.
В июле 1972 года подписано Совместное заявление Севера и Юга, в котором зафиксированы основные принципы объединения — самостоятельно, без опоры на внешние силы; мирным путем; на основе "великой национальной консолидации".
Объединение страны в Пхеньяне видят путем создания конфедерации (Конфедеративная демократическая республика Корё) по формуле "одна нация, одно государство — две системы, два правительства".
В 1991 году КНДР и РК заключили Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах, в 1992 году приняли Совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова.
13-15 июня 2000 года в Пхеньяне состоялся первый в истории межкорейский саммит. По его итогам Ким Чен Ир и занимавший в то время пост президента РК Ким Дэ Джун подписали Совместную декларацию Севера и Юга (15 июня). В ней, в частности, объявлено о намерении сторон добиваться объединения страны "силами самой корейской нации".
2-4 октября 2007 года в Пхеньяне прошла вторая межкорейская встреча на высшем уровне, по итогам которой Ким Чен Ир и президент РК Но Му Хён подписали "Декларацию о развитии межкорейских отношений, мире и процветании".
Обострение ситуации на полуострове происходило в октябре 2006 года и мае 2009 года, когда КНДР провела подземные ядерные испытания. В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял резолюции 1718 и 1874, требующие от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере и вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.
Неоднократно между Северной и Южной Кореями происходили вооруженные столкновения, приводившие к человеческим жертвам и ставившие весь процесс межкорейского сближения на грань срыва.
Началом очередного кризиса на Корейском полуострове стали третьи по счету ядерные испытания, которые КНДР провела 12 февраля 2013 года. В ответ на эти испытания Совет Безопасности ООН 7 марта принял резолюцию номер 2094 с новыми санкциями, пишет РИА "Новости".
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