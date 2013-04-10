КНДР может осуществить пуск сразу нескольких ракет разной дальности

В случае неудачного пуска ракет "Мусудан", которые пока ни разу не проходили испытаний, КНДР может попытаться компенсировать неудачу одновременным пуском сразу нескольких ракет разной дальности.

Северная Корея может осуществить пуск сразу нескольких ракет с различных площадок на территории страны в случае неудачного пуска баллистических ракет типа "Мусудан", передает в среду агентство Ренхап со ссылкой на неназванные источники в южнокорейском правительстве.



По информации источников агентства, при анализе недавних спутниковых снимков специалисты обнаружили четыре или пять транспортно-пусковых установок (ТПУ) в провинции Хамген-Намдо. Считается, что ТПУ используются для пуска ракет "Скад", дальность полета которых составляет около 300-500 километров, и ракет "Нодон" с дальностью около 1,3 тысячи — 1,5 тысячи километров.



"Существуют видимые признаки того, что Северная Корея может провести одновременный пуск ракет типа "Мусудан", "Скад" и "Нодон", — цитирует агентство заявление представителей южнокорейского правительства.



Аналитики считают, что в случае неудачного пуска ракет "Мусудан", которые пока ни разу не проходили испытаний, КНДР может попытаться компенсировать неудачу одновременным пуском сразу нескольких ракет разной дальности.



Предположения о том, что Северная Корея может в скором времени осуществить тестовый пуск баллистической ракеты, появились в начале апреля. Сообщалось, что КНДР доставила к своему восточному побережью две баллистические ракеты средней дальности типа "Мусудан". Считается, что дальность полета ракеты составляет около 3-4 тысяч километров. При этом, как говорят представители американской и южнокорейской разведки, пуск ракеты может быть осуществлен в любое время, начиная с сегодня, 10 апреля.



КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, в 2009 и 2012 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. Совет безопасности ООН принял резолюции с требованием к КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. Ранее в апреле власти КНДР объявили о планах по возобновлению работ на предприятии по обогащению урана в Йонбене.



Две Кореи. Начало



Истоки нынешней напряженности на Корейском полуострове были заложены в 1945 году, когда завершилась Вторая мировая война.



Вплоть до 1945 года Корея являлась колонией Японии. Разгром войсками Красной Армии Квантунской армии Японии привел к освобождению Северной Кореи в августе 1945 года. По соглашению между союзниками по антигитлеровской коалиции в Корее были определены две временные зоны для приема капитуляции японской армии: советская — к северу от 38-й параллели и американская — к югу от нее. В сентябре 1945 года на юге страны высадились войска США.



В 1947 году вопрос о создании в Корее единого государства по инициативе США передан на обсуждение ООН, принявшей решение о проведении выборов. В мае 1948 года в Южной Корее проведены парламентские выборы и 15 августа 1948 года провозглашена Республика Корея.



В ответ на Севере были проведены выборы в Верховное народное собрание Кореи и 9 сентября 1948 года провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).



Военно-политические противоречия между государствами с различным социально-политическим строем привели в начале 1950-х годов к войне.



Конфликт начался 25 июня 1950 года. В боевых действиях на стороне Республики Кореи принимали участие контингенты ВС США и 15 других стран, действовавших под флагом многонациональных сил ООН, на стороне КНДР — контингенты ВС Китая и СССР.



В июле 1951 года фронт стабилизировался примерно по 38-й параллели, то есть там, где военные действия и начались. Война приобрела позиционный характер. К весне 1953 года стало очевидно, что цена победы для любой из сторон будет слишком высока. 27 июля 1953 года в Пханмунджоме было заключено Соглашение о прекращении огня.



Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая — одной стороны, и США под флагом ООН — с другой.



США отказываются подписывать соглашение о мире с Северной Кореей, сохраняя на юге Корейского полуострова около 28 тысяч военнослужащих.



В июле 1972 года подписано Совместное заявление Севера и Юга, в котором зафиксированы основные принципы объединения — самостоятельно, без опоры на внешние силы; мирным путем; на основе "великой национальной консолидации".



Объединение страны в Пхеньяне видят путем создания конфедерации (Конфедеративная демократическая республика Корё) по формуле "одна нация, одно государство — две системы, два правительства".



В 1991 году КНДР и РК заключили Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах, в 1992 году приняли Совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова.



13-15 июня 2000 года в Пхеньяне состоялся первый в истории межкорейский саммит. По его итогам Ким Чен Ир и занимавший в то время пост президента РК Ким Дэ Джун подписали Совместную декларацию Севера и Юга (15 июня). В ней, в частности, объявлено о намерении сторон добиваться объединения страны "силами самой корейской нации".



2-4 октября 2007 года в Пхеньяне прошла вторая межкорейская встреча на высшем уровне, по итогам которой Ким Чен Ир и президент РК Но Му Хён подписали "Декларацию о развитии межкорейских отношений, мире и процветании".



Обострение ситуации на полуострове происходило в октябре 2006 года и мае 2009 года, когда КНДР провела подземные ядерные испытания. В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял резолюции 1718 и 1874, требующие от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере и вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.



Неоднократно между Северной и Южной Кореями происходили вооруженные столкновения, приводившие к человеческим жертвам и ставившие весь процесс межкорейского сближения на грань срыва.

Началом очередного кризиса на Корейском полуострове стали третьи по счету ядерные испытания, которые КНДР провела 12 февраля 2013 года. В ответ на эти испытания Совет Безопасности ООН 7 марта принял резолюцию номер 2094 с новыми санкциями, пишет РИА "Новости".