Трутнева не устраивает, как сегодня работает Фонд развития Дальнего Востока

Ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) мешает раздробленность в системе его управления: решением социально-экономических проблем региона понемногу занимаются ряд министерств, а нужен единый узел, считает полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

"Развитием Дальнего Востока занимаются все понемножку: Минрегион, Минэкономразвития, Минфин, Минвостокразвития и многие другие. Вся раздробленность должна быть собрана в одном узле. Мы говорим о территориях опережающего развития. Если инвесторам придется общаться с большим количеством чиновников, то большинство из них просто не придут. Везде в таких территориях создается специальный институт, который за инвесторов решает все проблемы", — сказал полпред в эфире "Итоговой программы" НТВ, которая в воскресенье транслировалась на Дальний Восток, пишет РИА "Новости".

По его словам, инвесторы по большей части вообще не общаются с чиновниками, всю работу за них выполняет система управления территорией опережающего развития. "Нас не устраивает, как сегодня работает фонд развития Дальнего Востока. Мы хотим его полностью переформатировать. По сути дела должен быть создан новый фонд, наделенный финансированием", — уточнил Трутнев.

Он отметил, что необходимо переделать существующую федеральную целевую программу, поскольку она никак не связанна с конкретными проектами. "Нужно запустить конкретные проекты. Есть проекты, для которых, например, надо 5% финансовых затрат, 95% уже вложено. Но проекты не реализуются, потому что эти 5% отсутствуют. При этом реализация проекта создает тысячу рабочих мест. Надо реализовать этот проект и найти оставшиеся проценты", — полагает полпред.

По словам Трутнева, речь идет об экономических мерах, а следом за экономикой будут подтягиваться специалисты, социалка и многое другое. "Люди будут подтягиваться под экономические цели. Людей бессмысленно призывать на Дальний Восток, пока нет рабочих мест. Нужно чем-то привлечь. Но люди, прежде всего, должны работать и зарабатывать деньги. Но когда есть экономическая зона, вокруг нее можно создавать и инфраструктуру", — заявил полпред.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев высказался за наделение Минвостокразвития дополнительными полномочиями по вопросам развития Дальнего Востока, а также поручил рассмотреть вопрос о переносе офисов ряда крупных компаний с госучастием на Дальний Восток.

Как власти занялись Дальним Востоком вплотную

В ходе послания Федеральному собранию 12 декабря 2013 года Владимир Путин заявил о необходимости распространения дальневосточных экономических льгот и на сибирские регионы, а также о необходимости создания на Дальнем Востоке и в Сибири зон опережающего развития. Позже в декабре президент поручил правительству установить пятилетние налоговые каникулы для предприятий на этих территориях до 1 ноября 2014 года. Среди подпадающих под каникулы налогов указаны налог на прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых (за исключением нефти и газа), налог на имущество организаций и земельный налог. Кроме того, будут понижены ставки обязательных платежей по страховым взносам для новых предприятий и упростятся порядок получения разрешений на строительство, порядок подключения к электросетям и порядок прохождения таможенных процедур. Глава государства поручил также обеспечить создание необходимой инфраструктуры на территориях опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

ZRPRESS.RU, Владивосток.