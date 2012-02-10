www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.98 р. 100 JPY: 58.74 р.
EUR: 76.5 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

В руководстве ЕР не обсуждают возможность смены названия партии

10 Февраля 2012, 12:28 | Дальний Восток

10 февраля, ZRPRESS. Первый замсекретаря президиума генсовета ЕР Сергей ЖЕЛЕЗНЯК опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что после президентских выборов "Единую Россию" ждут ребрендинг или возможный распад, отметив, что подобные инициативы не обсуждались на уровне руководящих органов партии.

"Партия, несомненно, развивается, современность партии определяется умением быть адекватным обстоятельствам, которые есть. Мы должны быть ближе к избирателям, отражая в своей деятельности интересы граждан", - заявил Железняк РИА Новости.

Он также подчеркнул, что у разных членов партии существуют разные предложения, ничего катастрофичного в этом нет. "В партии должны быть дискуссии по направлениям развития, но решения будут приниматься демократическим путем", - добавил единоросс.

Железняк отметил, что такие решения, как смена названия партии должны приниматься на съезде, однако сам он "не видит оснований для этого".

Нет никаких оснований, по мнению политика, и для распада ЕР. "Наверно, это неправильная трактовка", - считает Железняк.

Он подчеркнул, что это довольно распространенная ошибка, когда мнение одного принимают за позицию партии. "Каждый может высказать свое мнение, но это не значит, что оно отражает позицию большинства", - добавил единоросс.

«Золотой Рог».

Автор: РИА "Новости"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru