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В руководстве ЕР не обсуждают возможность смены названия партии
10 февраля, ZRPRESS. Первый замсекретаря президиума генсовета ЕР Сергей ЖЕЛЕЗНЯК опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что после президентских выборов "Единую Россию" ждут ребрендинг или возможный распад, отметив, что подобные инициативы не обсуждались на уровне руководящих органов партии.
"Партия, несомненно, развивается, современность партии определяется умением быть адекватным обстоятельствам, которые есть. Мы должны быть ближе к избирателям, отражая в своей деятельности интересы граждан", - заявил Железняк РИА Новости.
Он также подчеркнул, что у разных членов партии существуют разные предложения, ничего катастрофичного в этом нет. "В партии должны быть дискуссии по направлениям развития, но решения будут приниматься демократическим путем", - добавил единоросс.
Железняк отметил, что такие решения, как смена названия партии должны приниматься на съезде, однако сам он "не видит оснований для этого".
Нет никаких оснований, по мнению политика, и для распада ЕР. "Наверно, это неправильная трактовка", - считает Железняк.
Он подчеркнул, что это довольно распространенная ошибка, когда мнение одного принимают за позицию партии. "Каждый может высказать свое мнение, но это не значит, что оно отражает позицию большинства", - добавил единоросс.
«Золотой Рог».
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