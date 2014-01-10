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Узаконен статус Магадана как административного центра области
10 Января 2014, 17:07 | Дальний Восток
27 декабря 2013 года губернатором подписан принятый областной Думой Закон № 1682-ОЗ «О статусе административного центра Магаданской области – города Магадана».
Закон фиксирует статус город Магадана как административного центра Магаданской области, что позволит проводить на территории города целостную политику социально-экономического развития и наращивать имеющийся потенциал областного центра. Об этом сообщили РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" в пресс-службе Магаданской областной Думы.
Законом также определяются и закрепляются механизмы взаимодействия между функционирующими на территории Магадана органами региональной и местной власти в связи с исполнением городом функций административного центра Магаданской области.
Закон вступил в силу с 1 января 2014 года,сообщает РИА КОЛЫМА-ИНФОРМ.
Закон фиксирует статус город Магадана как административного центра Магаданской области, что позволит проводить на территории города целостную политику социально-экономического развития и наращивать имеющийся потенциал областного центра. Об этом сообщили РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" в пресс-службе Магаданской областной Думы.
Законом также определяются и закрепляются механизмы взаимодействия между функционирующими на территории Магадана органами региональной и местной власти в связи с исполнением городом функций административного центра Магаданской области.
Закон вступил в силу с 1 января 2014 года,сообщает РИА КОЛЫМА-ИНФОРМ.
Автор: По материалам информагентств
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