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В России вокруг нефтедобывающих платформ создадут "зоны безопасности"
Комитет Госдумы по транспорту разработал поправки к закону «О континентальном шельфе» в части усиления мер транспортной безопасности платформ, искусственных островов и других технических конструкций на нефтегазовых морских месторождениях.
Поправки могут быть внесены в статью 16 «Искусственные острова, установки и сооружения» 187- ФЗ «О континентальном шельфе РФ». Кроме того, готовятся поправки в закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ», «Об исключительной экономической зоне РФ», «О полиции», в Уголовный кодекс РФ. Добывающие платформы предлагается отнести к объектам транспортной инфраструктуры, которым необходимо обеспечить транспортную безопасность.
С помощью поправок в законодательство «О континентальном шельфе» будет ограничена зона движения торговых судов, включая маломерные суда, вокруг шельфовой инфраструктуры. Кроме того, в законе будет прописана возможность компаниям-собственникам инфраструктуры шельфовых месторождений и строителям техсооружений индивидуально определять зону безопасности вокруг своих объектов, согласовывая этот вопрос с органами безопасности на транспорте (Минтрансом и ФСБ).
Согласно новой редакции закона, проникновение на объект шельфа группы лиц по организованному сговору будет караться лишением свободы или принудительными работами сроком до пяти лет. По сведениям газеты «Известия», заплыв гражданского судна в акваторию зоны безопасности объекта (до 3 миль) грозит штрафом от 5 тыс. до 20 тыс. рублей для физических лиц и от 30 тыс. до 150 тыс. рублей для организаций, а также дисквалификацией капитана судна сроком от полугода до трех лет.
Поводом к разработке поправок могла стать попытка активистов Greenpeace проникнуть на платформу «Приразломная». Планируется, что поправки могут быть рассмотрены Госдумой в январе, пишет Арктика-Инфо.
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