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Губернатор Владимир Печеный возглавил Правительство Магаданской области
10 Января 2014, 09:42 | Дальний Восток
Глава региона Владимир Печеный представил своих заместителей, руководителей региональных органов исполнительной власти.
Согласно утвержденной новой структуре, главой исполнительной власти Магаданской области остается губернатор, одновременно являющийся председателем правительства.
Вице-губернатором области назначен Николай Карпенко, ранее исполнявший обязанности первого заместителя главы региона. Он будет курировать ведущие направления экономической деятельности территории.
Удостоверение первого заместителя Председателя правительства вручено Борису Журавлеву. Ему поручено курировать топливно-энергетический и строительный комплексы, дорожное строительство, транспорт и связь.
Вопросы финансовой политики, формирования бюджета региона, обеспечения взаимодействия по вопросам налоговой политики и другие важные составляющие финансового блока поручено курировать заместителю председателя Правительства Тамаре Атановой.
Важнейшую составляющую деятельности органов исполнительной власти - социальную сферу - курирует заместитель председателя Правительства Татьяна Исаева. Это вопросы здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, занятости населения, социальной поддержки, молодежной политики.
Андрей Белозерцев – заместитель председателя Правительства курирует направления, связанные с обеспечением региональной безопасности и противодействию коррупции, реагирования на чрезвычайные ситуации, взаимодействия с правоохранительными органами и другие важные направления работы органов исполнительной власти.
Заместителем председателя Правительства назначена также Марина Шуфер. Одновременно она является министром государственно-правового развития. Ей поручено курировать правовое обеспечение деятельности губернатора и Правительства, деятельность отдела ЗАГС, архива, координировать правовую работу в органах исполнительной власти, взаимодействовать с органами местного самоуправления по вопросам формирования регистра муниципальных правовых актов, выполнять другие полномочия.
Представлять Правительство Магаданской области в Правительстве Российской Федерации будет заместитель губернатора Степан Азнаурян. Руководит аппаратом губернатора его заместитель Алексей Плют, который отвечает за выполнение возложенных на него функций по обеспечению деятельности губернатора и Правительства Магаданской области.
В структуре органов исполнительной власти сформированы Министерства: финансов; экономического развития, инвестиционной политики и инноваций; государственно-правового развития; строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; природных ресурсов и экологии; здравоохранения и демографической политики; образования и молодежной политики; труда и социальной политики; культуры, спорта и туризма; дорожного хозяйства, транспорта и связи; сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия.
В структуре органов исполнительной власти региона сформированы 11 министерств, департаменты и инспекции, сообщает портал администрации Магаданской области.
Согласно утвержденной новой структуре, главой исполнительной власти Магаданской области остается губернатор, одновременно являющийся председателем правительства.
Вице-губернатором области назначен Николай Карпенко, ранее исполнявший обязанности первого заместителя главы региона. Он будет курировать ведущие направления экономической деятельности территории.
Удостоверение первого заместителя Председателя правительства вручено Борису Журавлеву. Ему поручено курировать топливно-энергетический и строительный комплексы, дорожное строительство, транспорт и связь.
Вопросы финансовой политики, формирования бюджета региона, обеспечения взаимодействия по вопросам налоговой политики и другие важные составляющие финансового блока поручено курировать заместителю председателя Правительства Тамаре Атановой.
Важнейшую составляющую деятельности органов исполнительной власти - социальную сферу - курирует заместитель председателя Правительства Татьяна Исаева. Это вопросы здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, занятости населения, социальной поддержки, молодежной политики.
Андрей Белозерцев – заместитель председателя Правительства курирует направления, связанные с обеспечением региональной безопасности и противодействию коррупции, реагирования на чрезвычайные ситуации, взаимодействия с правоохранительными органами и другие важные направления работы органов исполнительной власти.
Заместителем председателя Правительства назначена также Марина Шуфер. Одновременно она является министром государственно-правового развития. Ей поручено курировать правовое обеспечение деятельности губернатора и Правительства, деятельность отдела ЗАГС, архива, координировать правовую работу в органах исполнительной власти, взаимодействовать с органами местного самоуправления по вопросам формирования регистра муниципальных правовых актов, выполнять другие полномочия.
Представлять Правительство Магаданской области в Правительстве Российской Федерации будет заместитель губернатора Степан Азнаурян. Руководит аппаратом губернатора его заместитель Алексей Плют, который отвечает за выполнение возложенных на него функций по обеспечению деятельности губернатора и Правительства Магаданской области.
В структуре органов исполнительной власти сформированы Министерства: финансов; экономического развития, инвестиционной политики и инноваций; государственно-правового развития; строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; природных ресурсов и экологии; здравоохранения и демографической политики; образования и молодежной политики; труда и социальной политики; культуры, спорта и туризма; дорожного хозяйства, транспорта и связи; сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия.
В структуре органов исполнительной власти региона сформированы 11 министерств, департаменты и инспекции, сообщает портал администрации Магаданской области.
Автор: По материалам пресс-службы
Теги: магадан политика назначения кадры
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