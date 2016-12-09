Президенту объявлен импичмент

Парламент Республики Корея принял решение об импичменте президента страны Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала с участием ее подруги. Таким образом она может стать первым демократически избранным лидером Южной Кореи, отстраненным от должности, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Парламент Южной Кореи принял решение об импичменте президента страны Пак Кын Хе в связи с ее предполагаемой связью с коррупционным скандалом с участием ее доверенного лица, сообщает информационное агентство Yonhap.

Решение было принято с одобрения 234 депутатов Национального собрания из 300. Импичмент приостанавливает все полномочия президента как главы государства до того, как Конституционный суд рассмотрит это решение.

Фото ТАСС.