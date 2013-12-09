Зампред правительства Дмитрий Рогозин отправился на дальневосточную стройплощадку

9 декабря 2013 года состоится визит заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина и руководителя Федерального космического агентства Олега Остапенко на космодром Восточный.

В ходе поездки в сопровождении руководства Спецстроя России будет выполнен облет объектов наземной космической инфраструктуры космодрома, осмотр строительных площадок стартового и технического комплексов, промышленной строительно-эксплуатационной базы, главной понизительной подстанции внешнего электроснабжения, жилого микрорайона, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе компании..

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. № 562-рп Спецстрой России определен единственным исполнителем подрядных работ по созданию космодрома Восточный. На строительстве объектов космодрома, в соответствии с решением директора Спецстроя России, задействованы два генподрядных управления - ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» и ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России».

На территории Восточного возводится наземная космическая и обеспечивающая инфраструктура космодрома. В настоящий момент развернуты строительно-монтажные работы на следующих объектах:

- строительство промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома: ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с госконтрактом – 30.12.2014 г. На 32 объектах ведутся работы в соответствии с графиком производства работ, отставаний нет;

- первая и вторая очереди строительства автомобильных дорог космодрома: ввод в эксплуатацию в соответствии с госконтрактом – 30.04.2015г. Работы ведутся с опережением графика;

- первая и вторая очередь железных дорог космодрома: строительство железных дорог первой очереди выполнено в полном объеме, ввод в эксплуатацию второй очереди в соответствии с госконтрактом - 30.06.2015г. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ;

- строительство стартового комплекса: ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с госконтрактом – 25.12.2015г. Согласно схемы генплана в состав стартового комплекса входят 33 основных здания и сооружения, на 24 из них развернутые работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. На остальных объектах имеется небольшое отставание, для ликвидации которого приняты меры по перегруппировке сил строителей с целью увеличения их количества и организации полноценной 2-х сменной работы;

- строительство технического комплекса: ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с госконтрактом – 25.12.2015 г. Согласно схемы генплана, в состав технического комплекса первой очереди входят 24 основных здания и сооружения, на 19 из них развернуты работы;

- строительство объектов жилищного фонда РФ с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения: ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с госконтрактом – 30.06.2015г. В жилом микрорайоне выполнены подготовительные работы, в настоящее время ведутся работы по устройству фундаментов на 8 домах.

Общая численность работающих, с учётом межвахтового отдыха на строительстве космодрома по состоянию на 7 декабря 2013 г. увеличена до 5268 человек, в том числе на выходе – 4174 человек, из них: 557 человек – инженерно-технического персонала.

ZRPRESS.RU, Владивосток.