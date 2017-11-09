www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.25 р. 100 JPY: 52.07 р.
EUR: 68.7 р. 10 CNY: 89.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Майдан
Распечатать

Украина замахнулась новыми беспилотниками на Дальний Восток

09 Ноября 2017, 14:07 | Дальний Восток

Украина продолжает переоборудовать свою оборонную промышленность под стандарты НАТО. Так, новый украинский беспилотник будет обладать «феноменальными» свойствами шпионажа: работать на высоте до 5 км, а дальность его полёт будет составлять целую 1000 км, что поможет Украине собирать разведданые на Камчатке и Дальнем Востоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «ПолитНавигатор».

Об этом в ходе презентации нового беспилотного летального аппарата на лётно-испытательной базе «Антонов» в Киевской области заявил глава СНБО Александр Турчинов.

«Сегодня мы с вами присутствовали на испытаниях нового беспилотника «Горлица». Это – оперативно-тактический уровень. Этот БПЛА может работать на высоте до 5 тысяч метров и летать на дальность до тысячи километров. Ко всему прочему, он может выполнять различные функции: это и разведка, и коррекция огня, и ударные функции – он может совершать пуск и наведение сразу двух ракет.  Я считаю, что это очень серьёзный шаг вперёд для нашей оборонной промышленности. Именно за такими беспилотными летальными аппаратами лежит будущее. Как только мы до конца отработаем оперативный и тактический уровни, следующим нашим шагом будет создание беспилотных летальных аппаратов стратегического уровня. Мы должны знать, что происходит не только под Москвой, но и то, что происходит на Дальнем Востоке, на Камчатке и в других регионах страны-агрессора. Мы должны быть защищены от любых провокаций, чтобы оказывать сопротивление на всех фронтах», – уверенно заявил Турчинов.

Однако, заметим, что расстояние от Донецка до Якутска составляет ни много ни мало, а целых 5 700 км, а от Донецка до Петропавловска-Камчатского – 7 600 км. Расстояние Донецк - Владивосток по трассе составляет 8733 км, а по прямой - 6869 км.

Фото 24tv.ua

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: По материалам СМИ
Теги: владивосток  Дальний Восток  Украина  оборонка  Камчатка  беспилотники 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru