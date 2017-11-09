Украина замахнулась новыми беспилотниками на Дальний Восток

Украина продолжает переоборудовать свою оборонную промышленность под стандарты НАТО. Так, новый украинский беспилотник будет обладать «феноменальными» свойствами шпионажа: работать на высоте до 5 км, а дальность его полёт будет составлять целую 1000 км, что поможет Украине собирать разведданые на Камчатке и Дальнем Востоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «ПолитНавигатор».

Об этом в ходе презентации нового беспилотного летального аппарата на лётно-испытательной базе «Антонов» в Киевской области заявил глава СНБО Александр Турчинов.

«Сегодня мы с вами присутствовали на испытаниях нового беспилотника «Горлица». Это – оперативно-тактический уровень. Этот БПЛА может работать на высоте до 5 тысяч метров и летать на дальность до тысячи километров. Ко всему прочему, он может выполнять различные функции: это и разведка, и коррекция огня, и ударные функции – он может совершать пуск и наведение сразу двух ракет. Я считаю, что это очень серьёзный шаг вперёд для нашей оборонной промышленности. Именно за такими беспилотными летальными аппаратами лежит будущее. Как только мы до конца отработаем оперативный и тактический уровни, следующим нашим шагом будет создание беспилотных летальных аппаратов стратегического уровня. Мы должны знать, что происходит не только под Москвой, но и то, что происходит на Дальнем Востоке, на Камчатке и в других регионах страны-агрессора. Мы должны быть защищены от любых провокаций, чтобы оказывать сопротивление на всех фронтах», – уверенно заявил Турчинов.

Однако, заметим, что расстояние от Донецка до Якутска составляет ни много ни мало, а целых 5 700 км, а от Донецка до Петропавловска-Камчатского – 7 600 км. Расстояние Донецк - Владивосток по трассе составляет 8733 км, а по прямой - 6869 км.

Фото 24tv.ua

Газета «Золотой Рог», Владивосток.