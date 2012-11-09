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Высший Арбитражный и Верховный суды РФ переедут из Москвы в Петербург
Предполагается, что суды разместят недалеко от переехавшего несколько лет назад из Москвы в Петербург Конституционного суда.
На месте запланированного элитного жилого комплекса "Набережная Европы", который больше не финансируется, будут размещены здания Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ. Как стало известно журналистам, разговоры о переезде этих инстанций из Москвы ведутся в администрации президента и самих судах.
Решение о возможной передислокации судов было принято на совещании с участием председателя ВС Вячеслава Лебедева и председателя ВАС Антона Иванова, состоявшемся на прошлой неделе в АП. Сейчас сотрудников Высшего Арбитражного и Верховного судов предупредили, что возможно им скоро придется переехать.
Конституционный суд РФ работает в комплексе исторических зданий Сената на набережной Невы Санкт-Петербурга с мая 2008 года. Этот переезд обошелся бюджету в 5,3 миллиарда рублей вместо запланированных 221 миллиона. При этом переехать в Петербург из Москвы согласилась только четверть сотрудников аппарата КС, сообщает VCHERA.COM.
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