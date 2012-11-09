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Обыск в Дальневосточной дирекции Минрегиона завершился к утру пятницы
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября, ZRPRESS.
Про обыски в Дальневосточной дирекции Минрегона во Владивостоке, а также в центральном офисе министерства в Москве РИА Новости ранее рассказали источники в правоохранительных органах. Официально полиция подтвердила проверку возможных нарушений при строительстве объектов саммита АТЭС-2012.
Источник в самой дирекции сообщил, что обыски прошли в рамках уголовного дела о хищении более 170 миллионов рублей, выделенных на заключение контрактов на 2013 год о страховании недостроенных объектов Дальневосточного федерального университета.
"По нашим данным, силовики ушли из офиса только около 05.00, все это время они изучали документы, делали копии, часть документов изъяли. Также копировали информацию с компьютеров и сервера", — сказал собеседник агентства.
По его словам, основная часть сотрудников дирекции снова приступила к работе. Еще часть возобновила работу в четверг днем.
"Насколько мне известно, никаких задержаний еще не было", — отметил собеседник.
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