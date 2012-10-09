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КНДР предупредила, что ее ракеты могут достичь США

09 Октября 2012, 17:38 | Дальний Восток
Северная Корея предупредила своих противников, что в случае агрессии им не удастся скрыться от северокорейских стратегических ракет вплоть до территории Соединенных Штатов, передало во вторник южнокорейское агентство Рёнхап.

"В радиусе действия революционной мощи, в том числе стратегических ракетных сил" КНДР, цитирует агентство заявление представителя северокорейского министерства обороны, находятся не только Южная Корея и размещенные в ней американские военные базы, но также и Япония, остров Гуам и даже территория США.

Это заявление стало реакцией Пхеньяна на недавнее согласие американцев разрешить южнокорейским вооруженным силам увеличить дальность своих ракет с 300 до 800 километров.

В ответ на это, как пригрозили в Пхеньяне, армия и народ КНДР "стократно укрепят состояние боевой готовности" и дадут ощутить "реальный вкус войны, какой еще не знал мир и какую нельзя было себе вообразить".

Агентство Рёнхап отмечает, что упомянутые в заявлении представителя военного ведомства КНДР стратегические ракетные силы базируются в уезде Кандон близ Пхеньяна. Нынешний руководитель страны Ким Чен Ын побывал там 3 марта этого года, осмотрев "стратегический ракетный штаб".

США и КНДР формально находятся в состоянии войны с 1953 года, когда было подписано соглашение о перемирии по окончании трехлетней Корейской войны. Признавая в качестве единственного законного государства Республику Корея, Соединенные Штаты отказываются от дипломатических отношений и подписания договора о мире с Северной Кореей, сохраняя на юге Корейского полуострова около 28 тысяч военнослужащих, пишут РИА Новости.

Автор: РИА "Новости"
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