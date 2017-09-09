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Во Владивостоке Путин озвучил решение построить еще один мост

09 Сентября 2017, 00:48 | Дальний Восток
Владимир Путин рассказал о планах по строительству моста с о. Сахалина на японский Хоккайдо. Российское правительство предметно изучает возможности реализации данного проекта. Об этом на пленарной сессии III Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин, позже президент повторил этот тезис на двусторонней встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Олег Кожемяко стал единственным из губернаторов регионов Дальнего Востока, который принял участие в международном диалоге на высшем уровне.

- Мы планируем мост построить на Сахалин, выйти потом, соединить Сахалин и Хоккайдо – это вещи абсолютно планетарного характера, - сказал Президент страны. - Чтобы у бизнеса была возможность быстро и дёшево доставлять свою продукцию из стран АТР в Европу и назад, в другие регионы, на Дальнем Востоке прокладываются новые транспортные коридоры и наращиваются портовые мощности. Предметно изучаем возможность строительства железнодорожного перехода на остров Сахалин. Вместе с развитием Северного морского пути, модернизацией БАМа и Транссиба, реализацией других проектов всё это позволит превратить российский Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира.

Днем ранее, напомним, вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов рассказал о том, что Россия и Япония сейчас рассматривают проект еще одного автомобильно-железнодорожного сообщения – между Сахалином и Хоккайдо.

По мнению сахалинского губернатора Олега Кожемяко, строительство данных транспортных переходов позволит в полной мере раскрыть экономический потенциал островного региона и всего Дальнего Востока.

- Обе инициативы имеют исключительное значение для Сахалинской области, ее будущего. Особо хочу выделить транспортный переход «Сахалин-материк». Это стратегический проект, который начал обретать реальные очертания. К уточнению его параметров в ближайшее время приступит ряд федеральных министерств и ведомств. Уверен, на следующем этапе – до 2025 года - проект по сухопутному соединению Сахалина с материком вступит в стадию реализации. И в обозримом будущем мы сможем оценить все преимущества нового транспортного сообщения. Значительно увеличатся объемы грузопотока на остров. Вырастет надежность поставок сюда товаров народного потребления и строительных материалов, а их стоимость должна снизиться. Большие объемы грузов предстоит обрабатывать морским гаваням Сахалина - это вдохнет новую жизнь в наши портовые города. Ожидаем, что островная экономика, в целом, получит мощный импульс для своего развития. Президент Владимир Путин озвучил приоритеты в развитии транспортной отрасли сразу на нескольких площадках Восточного экономического форума - на пленарном заседании и двусторонней встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Все это дает дополнительную уверенность в том, что проект транспортного перехода «Сахалин-материк»  будет реализован, - отметил Олег Кожемяко.  

Он подтвердил ранее заявленную позицию о том, что островной регион готов активно участвовать в работе по реализации данного проекта, в частности, решая вопросы отвода земель.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-служб
Теги: Сахалин  Путин  Япония  транспорт  строительство  вэф  инвестиции  международное сотрудничество 






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Комментарии

  • КОТ17:47, 09.09.2017#

    Для начала, так сказать, постройте мост с р-на Эгершельд на о. Русский и с о. Русского на о. Попов. Заодно потренируетесь в строительстве дорог на островах.

  • Псевдоним18:26, 09.09.2017#

    Как мост с острова на остров поможет быстрой доставке грузов в европу?

  • Псевдоним19:14, 09.09.2017#

    Я так понял, если будет остров с Японии до Сахалина, то построят и мост от Сахалина до материка, а там на паравозах до Европы.

  • Пенсионер20:34, 09.09.2017#

    Это. . . денег нет, вы там везде держитесь, а вот мост кровь из носа надо построить, чтобы им было легче свой хлам нам завозить.

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