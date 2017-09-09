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Во Владивостоке Путин озвучил решение построить еще один мост
Олег Кожемяко стал единственным из губернаторов регионов Дальнего Востока, который принял участие в международном диалоге на высшем уровне.
- Мы планируем мост построить на Сахалин, выйти потом, соединить Сахалин и Хоккайдо – это вещи абсолютно планетарного характера, - сказал Президент страны. - Чтобы у бизнеса была возможность быстро и дёшево доставлять свою продукцию из стран АТР в Европу и назад, в другие регионы, на Дальнем Востоке прокладываются новые транспортные коридоры и наращиваются портовые мощности. Предметно изучаем возможность строительства железнодорожного перехода на остров Сахалин. Вместе с развитием Северного морского пути, модернизацией БАМа и Транссиба, реализацией других проектов всё это позволит превратить российский Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира.
Днем ранее, напомним, вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов рассказал о том, что Россия и Япония сейчас рассматривают проект еще одного автомобильно-железнодорожного сообщения – между Сахалином и Хоккайдо.
По мнению сахалинского губернатора Олега Кожемяко, строительство данных транспортных переходов позволит в полной мере раскрыть экономический потенциал островного региона и всего Дальнего Востока.
- Обе инициативы имеют исключительное значение для Сахалинской области, ее будущего. Особо хочу выделить транспортный переход «Сахалин-материк». Это стратегический проект, который начал обретать реальные очертания. К уточнению его параметров в ближайшее время приступит ряд федеральных министерств и ведомств. Уверен, на следующем этапе – до 2025 года - проект по сухопутному соединению Сахалина с материком вступит в стадию реализации. И в обозримом будущем мы сможем оценить все преимущества нового транспортного сообщения. Значительно увеличатся объемы грузопотока на остров. Вырастет надежность поставок сюда товаров народного потребления и строительных материалов, а их стоимость должна снизиться. Большие объемы грузов предстоит обрабатывать морским гаваням Сахалина - это вдохнет новую жизнь в наши портовые города. Ожидаем, что островная экономика, в целом, получит мощный импульс для своего развития. Президент Владимир Путин озвучил приоритеты в развитии транспортной отрасли сразу на нескольких площадках Восточного экономического форума - на пленарном заседании и двусторонней встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Все это дает дополнительную уверенность в том, что проект транспортного перехода «Сахалин-материк» будет реализован, - отметил Олег Кожемяко.
Он подтвердил ранее заявленную позицию о том, что островной регион готов активно участвовать в работе по реализации данного проекта, в частности, решая вопросы отвода земель.
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Для начала, так сказать, постройте мост с р-на Эгершельд на о. Русский и с о. Русского на о. Попов. Заодно потренируетесь в строительстве дорог на островах.