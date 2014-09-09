Во время визита в Якутию Владимир Путин часто говорил о Приморье

Президент России Владимир ПУТИН на прошедшей неделе принял участие в открытии в Якутии масштабного строительства газопровода «Сила Сибири» от Чаяндинского месторождения до южного Приморья и провел несколько совещаний по развитию Дальнего Востока. Примечательно, но практически на каждой встрече глава государства обращал свое внимание на Приморье.

Так, на одном из совещаний было объявлено, что в следующем году на предприятии «Соллерс» в Приморье будет запущен проект по производству автомобильных двигателей для экспорта в Японию и Китай.

Об этом главе государства доложил генеральный директор ОАО «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ на совещании по вопросам государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. В совещании приняли участие руководители федеральных министерств, главы регионов и крупнейших компаний. В числе участников глава Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Как доложил Вадим Швецов, сегодня «Соллерс» дает 70 процентов индекса промышленного производства в Приморье.

«Мы запустили семь новых автомобилей и сейчас достигли 77 тыс. автомобилей в год. В следующем году мы запускаем два автомобиля, кроссоверы. Цена у них будет примерно 600 тыс. руб.», - отметил Вадим Швецов.

Кроме того, он доложил, что японским партнерам комфортно работать в Приморье и они предложили создать в регионе двигательный завод для экспорта в Китай и в Японию объемом производства более 50 тысяч. Это будет завод полного цикла двигателей «Мазда». Старт проекту планируется дать в следующем году.

Владимир Путин отметил положительный опыт развития «Соллерса».

«Мне приятно отметить, что и вы, и ваша компания выполняете свои обязательства, развитие идет. Я думаю, что рынок будет обеспечен, он и на Дальнем Востоке должен заработать, я даже не сомневаюсь», - подчеркнул президент.

В Якутске президент напомнил: развитие дальневосточных территорий – это один из национальных приоритетов России.

«Это развитие прямо зависит от того, насколько благоприятные в регионе будут созданы условия для жизни, для работы людей, для инвестиций, для продолжения перспективных проектов, расширения международного сотрудничества», - подчеркнул Владимир Путин.

Как доложил министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, инвестиционные проекты, которые будут реализованы в регионе, способны дать Дальнему Востоку 2,5 триллиона частных инвестиций, создать 40 тысяч новых рабочих мест, в течение 10 лет обеспечить 675 миллиардов рублей налогов.

Он напомнил, что на Дальнем Востоке отобраны для первичной реализации 18 проектов территорий опережающего развития.

Президент госкорпорации «Роснефть» Игорь СЕЧИН доложил, что по одному из проектов - производству «ВНХК» в Приморском крае – уже подготовлено технико-экономическое обоснование.

«Практически мы согласовали утверждение первой очереди проектов – это в районе 560 миллиардов инвестиций, которые будут предусматривать строительство первой линии на 12 миллионов тонн переработки для ВНХК», - доложил Игорь Сечин.

Напомним, в Приморье планируются к размещению пять ТОРов. В список наиболее подготовленных площадок для размещения территорий опережающего развития вошли Надеждинская и Михайловская площадки, порт Зарубино, остров Русский, проект ВНХК в Партизанском районе.

По словам главы Приморья Владимира Миклушевского, реализация этих проектов начнется уже в этом году.

«На создание инфраструктуры требуется не менее миллиарда рублей на каждую площадку. Но я не намерен откладывать их реализацию на долгие годы, начнем ее уже в этом году. Мы имеем поддержку со стороны министерства, с которым сложилась не чиновничья, а продуктивная работа, ориентированная на результат», - заявил Владимир Миклушевский.

По итогам совещания Владимир Путин подчеркнул, что сегодня идет развитие Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

«Я посмотрел здесь территории опережающего развития. Там университет развивается. Что касается использования земельных ресурсов, создания каких-то производств – наверное, это можно делать, но только это должно быть в струе развития самого университета, чтобы это не мешало развиваться университету, а, наоборот, было гармоничным дополнением самого научно-образовательного центра», - отметил президент.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.