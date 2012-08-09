Дальневосточное министерство начало свою работу с заседания коллегии

На минувшей неделе в Хабаровске прошло первое заседание коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, на котором были обозначены постановочные цели работы недавно созданного правительственного органа.

В состав коллегии, кроме руководства министерства, где замечены в ранге заместителей министра бывший глава РАО «ЭС Востока» Иван БЛАГОДЫРЬ и бывший заместитель губернатора Хабаровского края Юрий ОНОПРИЕНКО, вошли: заместитель министра транспорта РФ Алексей ЦЫДЕНОВ, директор департамента проектов развития регионов минэкономразвития РФ Андрей СОКОЛОВ, председатель межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО, директоры крупнейших дальневосточных предприятий – Александр ПЕКАРШ (ОАО КнААПО), Михаил ЗАИЧЕНКО (ДВЖД), Юрий ХРИЗМАН («Дальспецстрой»), председатель дальневосточного отделения РАН Валентин СЕРГИЕНКО, глава совета ректоров дальневосточных вузов Сергей ИВАНЧЕНКО, начальник ГУ МВД России по ДФО Евгений КУЖЕЛЬ. Впрочем, как сообщил перед началом заседания министр по развитию Дальнего Востока, полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ, состав коллегии пока окончательно не сформирован – не все заинтересованные федеральные министерства успели делегировать своих представителей на первое заседание.

Основной задачей Минвостокразвития (МВР) названо обеспечение опережающего развития дальневосточных территорий. Одним из ключевых звеньев в реализации целевых установок, по словам заместителя министра востокразвития Игоря АВЕРИНА, выразившего общую позицию министерства, является развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры округа. На этом направлении министерство намерено сосредоточиться на развитии опорной сети автомобильных и железных дорог, включая проект «БАМ-2», на модернизации энергогенерации и расширении магистральных возможностей сетевого хозяйства, на улучшении портовой инфраструктуры.

Одновременно Миновостокразвития предполагает проведение структурных преобразований в экономике. Ресурсный сектор должен идти по направлению развития более высоких уровней передела с целью эффективной интеграции макрорегиона во внутреннюю экономику РФ и в экономику стран АТР. Поставлена задача почти в 2 раза – с 5,5% до 10-12% увеличить объем перерабатывающих производств в ВРП округа. Причем достичь этого необходимо за счет развития наукоемких отраслей.

Среди путей достижения поставленных целей Игорь Аверин назвал создание в течение ближайших 3 лет особенного налогового и инвестиционного режима на Дальнем Востоке. Потребуется также особый подход к бюджетной, тарифной и таможенной политике. На базе фискальных и административных послаблений должны формироваться особые экономические зоны развития, интегрированные производственно-транспортные зоны, производственные комплексы, контактные производственные зоны.

Особое внимание МВР намерено уделить развитию внутреннего потребительского рынка Дальнего Востока, для которого предполагается разработка механизмов импортозамещения. Основным генератором потребления должен стать ведущий к значительному увеличению покупательской способности рост доходов населения и стабилизация его численности с постепенным увеличением. Средняя заработная плата в реальном исчислении, учитывающем разницу цен на товары и услуги, должна подняться выше общих показателей по стране на 50%.

В качестве основных инструментов реализации поставленных задач МВР намерено использовать полномочия по координации всех действующих на территории ДФО целевых и отраслевых программ, предпринять шаги по внесению Дальнего Востока в федеральные целевые программы (ФЦП) социально-экономического развития – сегодня из 53 действующих в стране ФЦП территории ДФО участвуют только в 19. Немалый резерв кроется в исполнении функций управления федеральным имуществом.

Положительный эффект должна дать оптимизация контроля над полномочиями РФ, переданными на исполнение ее субъектам. Сегодня, по оценкам Игоря Аверина, за 75-ю полномочиями, переданными федеральным центром на места, наблюдают около 450 человек, имеющих разное ведомственное подчинение. При этом, по отдельным видам полномочий, как, например, в Минлесхозе, контроль вообще осуществляется из центра. В целях создания единой системы Минвостокразвития разработал и выносит на рассмотрение правительства РФ 2 варианта модернизации. Первый предполагает двойное подчинение расположенных в регионах Дальнего Востока контролеров своим министерствам и ведомствам и МВР. Вторым предлагается переподчинение МВР структурных подразделений осуществляющих контроль. Оба варианта сложны для исполнения, связаны с необходимостью ломки существующего механизма, хотя и неэффективного, но сформированного.

Кроме того, представляющий в коллегии Минэкономразвития РФ Андрей Соколов заметил, что функции контроля над исполнением на местах федеральных полномочий не прописаны в положении о МВР. На что Виктор Ишаев сообщил: действующее положение имеет временный характер и принято только для обеспечения начала работы министерства, а в новом документе все необходимые формулировки уже появятся, поскольку существует принципиальная договоренность об этом с руководителями страны. Судя по всему, на обещания поддержки со стороны Владимира ПУТИНА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА, рассчитывает полпред-министр и при формировании планов создания на Дальнем Востоке льготных режимов налогообложения, организации других преференций.

Александр ЗУБОВ, "Золотой Рог".