Проблема ветхого состояния коммунальных сетей слабо поддается решению

4 августа полпред президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ провел совещание с губернаторами регионов по вопросам подготовки к предстоящему осенне-зимнему отопительному сезону. Как прозвучало во многих докладах, главной и практически никак не решаемой проблемой дальневосточного ЖКХ по-прежнему остается аварийное состояние более чем половины всех коммунальных сетей.

По сообщению начальника департамента по вопросам природопользования и топливно-энергетического комплекса аппарата полпреда Василия НАГИБИНА, структура жилищно-коммунального хозяйства Дальнего Востока за последний год лучше не стала. Более того, существенно возросли транспортные расходы, стоимость топлива, а вместе с ними и кредиторская задолженность предприятий ЖКХ.

- Причиной их нестабильного финансового состояния является неурегулированная задолженность прошлых лет, долги поставщикам топлива, поставщикам электрической и тепловой энергии. Общая сумма долга за прошедший год увеличилась на 1 млрд рублей, - отметил Василий Нагибин. - К тому же неудовлетворительно ведется работа с гражданами, имеющими задолженность по коммунальным услугам. Средний уровень собираемости платежей на ДВ составляет 90%.

Тем не менее на подготовку к предстоящей зиме субъектами ДФО планируется выделить более 39 млрд рублей, что на 5 млрд больше, чем в 2010 году. Эти средства должны пойти на создание запасов топлива на предприятиях ЖКХ: более 5,7 млн тонн угля (5,2 млн тонн в 2010 г.) и 950 тыс. тонн жидкого топлива (чуть более 1 млн тонн в 2010 г.). По словам Василия Нагибина, на сегодняшний день во всех субъектах Дальнего Востока имеется отставание от календарных планов по заготовке топлива, что вызывает определенное беспокойство.

- Крайне необходимо активизировать работу по заготовке топлива и устранить отставания. В прошлом году скорость подготовки была выше, но и тогда мы сталкивались с серьезными проблемами нехватки топлива. Взять хотя бы Аяно-Майский район Хабаровского края, куда недостающий мазут приходилось всю зиму доставлять вертолетами, - сказал Василий Нагибин.

В то же время, как считает заместитель генерального прокурора РФ Юрий ГУЛЯГИН, сегодня нужно говорить не столько об отставании от планов подготовки к отопительному сезону, сколько о несоответствии самих планов реальному положению дел. Прежде всего, речь идет, конечно же, о критическом состоянии коммунальных сетей. Именно этот вопрос в ходе совещания с легкостью заглушал любые ноты оптимизма, звучавшие в губернаторских отчетах.

- Более половины сетей на Дальнем Востоке находятся в ветхом и аварийном состоянии. Во многих регионах сегодня даже отсутствуют программы по их замене. Эта проблема не подвержена никаким расчетам, и что покажет аварийная сеть завтра - неизвестно. Мы фактически сидим на пороховой бочке, - отметил Виктор Ишаев. - Мы часто говорим о подготовке тепловых магистралей, но, к сожалению, забываем о работе с коммунальными сетями, о том, что необходимо подготовить приборы, промыть стояки и батареи. Всевозможные планы можно перевыполнять хоть на 150%, но если не модернизировать тепловые, канализационные и электрические сети, то толку не будет.

Как сообщил в своем докладе Василий Нагибин, нормативный срок службы тепловых сетей (до получения статуса «аварийных») составляет 20 лет, водопровода - 10-15 лет, канализации - до 15 лет и электрических сетей (с уровнем напряжения до 220кВ) - до 50 лет.

- При этом они должны своевременно обслуживаться, должны меняться элементы сетей, выполняться их диагностика. Соответственно, даже нормативных 5%, которые ежегодно должны подвергаться ремонту и замене ветхих участков, недостаточно, - отметил Василий Нагибин. - Ни один субъект ДФО не увеличил объем замены выше данной планки, ни по одному из видов сетей. А в некоторых регионах он даже снизился, по сравнению с 2010 годом.

Пожалуй, наибольшую озадаченность полпреда вызвало положение дел в Республике Саха, - в частности, из-за тяжелых природных условий. Износ сетей здесь превышает 60%, что является самым неблагоприятным показателем по ДВ.

- Ситуация близка к критической. Это бомба, - пояснил Виктор Ишаев, поручив своим замам посетить Якутию и лично все проверить.

Также полпред подчеркнул, что проблема ветхих сетей до сих пор не находит понимания со стороны Минрегионразвития, что создает необходимость доводить данную проблему до администрации президента.

- Сегодня мы не можем решать ее ни за счет бюджетных средств, ни за счет повышения тарифов для населения, - пояснил Виктор Ишаев.

При этом сами губернаторы связывают невозможность выделения дополнительных средств на модернизацию ветхих сетей с существенным подорожанием жидкого топлива - в среднем на 20%.

- Рост средней цены на мазут - очень серьезная проблема. В этом году только из-за нее нам придется потратить на 2,5 млрд рублей, т.к. поднять тарифы для населения на 20% мы не можем. Хотя эти средства могли быть потрачены на тот же ремонт ветхих сетей, - отметил в режиме видеоконференцсвязи губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН.

Кроме того, Сергей Дарькин пообещал, что уже до 15 октября шесть из четырнадцати котлов Владивостокской ТЭЦ-2 будут переведены на природный газ, что должно снизить топливные затраты.

Коснулись участники совещания и болезненных вопросов электро-энергетики. По словам генерального директора МЭС Востока (филиала ОАО «ФСК МЭС»), электрические сети ДФО «к зиме готовы», хотя «их износ составляет 40%».

- Сетевое хозяйство на Дальнем Востоке до сих пор не развито, единая дальневосточная энергосистема отсутствует. На юге Приморья не хватает электроэнергии, в то время как Комсомольск, Амурск имеют избыточные мощности и используют только 20% от того, что вырабатывают, - не без упрека заявил Виктор Ишаев. - Вместо того чтобы направить эти излишки в Приморский край, мы продолжаем ставить там ПГУ и ГТУ. При этом имеющиеся законсервированные мощности негативно отражаются на тарифах для всего населения Дальнего Востока. Решение всех этих вопросов было поручено энергетикам, но ситуация не меняется.

В то же время, полпред обратил внимание участников совещания на необходимость активизировать работы по строительству Уссурийской ТЭЦ и разработке конкретных программ развития электрических сетей.

- Не приведя в соответствие энергетику, мы никогда не «вытащим» экономику Дальнего Востока, - подчеркнул Виктор Ишаев.