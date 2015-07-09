Путин пригласил китайских бизнесменов принять участие в Первом Восточном экономическом форуме

В разговоре с главой соседнего государства Президент России пригласил бизнесменов Китая принять участие в Первом Восточном экономическом форуме, который пройдет 3-5 сентября в Приморье на острове Русский.

«Президент, упоминая Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке, пригласил через председателя КНР представителей крупного китайского бизнеса, чтобы они приняли участие в этом форуме», – прокомментировал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Указ о проведении форума подписал в мае Владимир Путин. Данное мероприятие соберет представителей государственных органов России и стран АТР, крупных инвесторов, представителей бизнеса и отраслевых экспертов.

Владимир Миклушевский акцентировал, что в работу по подготовке должны включиться все департаменты, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Предстоит огромная работа. Все должно пройти на высшем уровне. Форум должен быть действительно интересным, чтобы он понравился приглашенным, и они захотели вновь вернуться в Приморье», – отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что вопросы гостеприимства – ответственность принимающего региона.

«Лучше нас специфику региона никто не знает», – заявил Губернатор.

В настоящее время на сайте форума открыта аккредитация для гостей и участников. Желающим необходимо заполнить регистрационную форму, прикрепив к ней свое фото.

Иностранные участники Восточного экономического форума смогут приехать в Приморье без оформления виз. Для прохождения границы им достаточно будет предъявить удостоверение личности и аккредитационное удостоверение, выданное оргкомитетом форума. Безвизовый въезд во Владивосток будет открыт со 2 по 6 сентября.

ZRPRESS.ru, Владивосток.