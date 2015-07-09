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Путин пригласил китайских бизнесменов принять участие в Первом Восточном экономическом форуме
В разговоре с главой соседнего государства Президент России пригласил бизнесменов Китая принять участие в Первом Восточном экономическом форуме, который пройдет 3-5 сентября в Приморье на острове Русский.
«Президент, упоминая Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке, пригласил через председателя КНР представителей крупного китайского бизнеса, чтобы они приняли участие в этом форуме», – прокомментировал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Указ о проведении форума подписал в мае Владимир Путин. Данное мероприятие соберет представителей государственных органов России и стран АТР, крупных инвесторов, представителей бизнеса и отраслевых экспертов.
Владимир Миклушевский акцентировал, что в работу по подготовке должны включиться все департаменты, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Предстоит огромная работа. Все должно пройти на высшем уровне. Форум должен быть действительно интересным, чтобы он понравился приглашенным, и они захотели вновь вернуться в Приморье», – отметил глава региона.
Он также подчеркнул, что вопросы гостеприимства – ответственность принимающего региона.
«Лучше нас специфику региона никто не знает», – заявил Губернатор.
В настоящее время на сайте форума открыта аккредитация для гостей и участников. Желающим необходимо заполнить регистрационную форму, прикрепив к ней свое фото.
Иностранные участники Восточного экономического форума смогут приехать в Приморье без оформления виз. Для прохождения границы им достаточно будет предъявить удостоверение личности и аккредитационное удостоверение, выданное оргкомитетом форума. Безвизовый въезд во Владивосток будет открыт со 2 по 6 сентября.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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