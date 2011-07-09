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Борис Грызлов: Вступившие в ОНФ оппозиционеры должны сдать партбилеты
Спикер Госдумы Борис Грызлов подтвердил, что представители других политических партий, подключающиеся к работе ОНФ, должны сдать партбилеты.
«Мы приветствуем, безусловно, расширение нашей коалиции за счет представителей других партий», – сказал Грызлов. «Такая тенденция есть, причем в «Народный фронт» вступают представители различных партий, в том числе оппозиционных», — отметил он.
«Наверное, разочаровываются и в деятельности своих партий и примыкают к Народному фронту», – полагает Грызлов.
Грызлов назвал это «совершенно нормальным явлением», «потому что Народный фронт – это широкая коалиция прогрессивных сил».
«Вопрос, касается возможности участия представителей других партий в наших голосованиях – у нас есть народное предварительное голосование, в котором могут принимать участие либо члены партии «Единая Россия», либо не члены других партий», – пояснил Грызлов.
Грызлов напомнил, что на выборы кандидаты пойдут не от ОНФ, а от партии «Единая Россия», поэтому и придется выйти из других партий, поскольку закон запрещает баллотироваться от одной партии членам других партий.
«Для тех, кто хочет участвовать в праймериз, но является членом какой-либо партии, за исключением «Единой России», следует принять решение о выходе из партии», – сказал Грызлов, пишет ИА "Росбалт".
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