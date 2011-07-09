Борис Грызлов: Вступившие в ОНФ оппозиционеры должны сдать партбилеты

Спикер Госдумы Борис Грызлов подтвердил, что представители других политических партий, подключающиеся к работе ОНФ, должны сдать партбилеты.

«Мы приветствуем, безусловно, расширение нашей коалиции за счет представителей других партий», – сказал Грызлов. «Такая тенденция есть, причем в «Народный фронт» вступают представители различных партий, в том числе оппозиционных», — отметил он.

«Наверное, разочаровываются и в деятельности своих партий и примыкают к Народному фронту», – полагает Грызлов.

Грызлов назвал это «совершенно нормальным явлением», «потому что Народный фронт – это широкая коалиция прогрессивных сил».

«Вопрос, касается возможности участия представителей других партий в наших голосованиях – у нас есть народное предварительное голосование, в котором могут принимать участие либо члены партии «Единая Россия», либо не члены других партий», – пояснил Грызлов.

Грызлов напомнил, что на выборы кандидаты пойдут не от ОНФ, а от партии «Единая Россия», поэтому и придется выйти из других партий, поскольку закон запрещает баллотироваться от одной партии членам других партий.

«Для тех, кто хочет участвовать в праймериз, но является членом какой-либо партии, за исключением «Единой России», следует принять решение о выходе из партии», – сказал Грызлов, пишет ИА "Росбалт".