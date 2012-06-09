Ишаев пообещал "скорректировать" численность сотрудников региональных администраций Дальнего Востока

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 9 июня, ZRPRESS. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев высказался за необходимость оптимизации численности сотрудников региональных администраций.

В интервью журналистам Виктор Ишаев, отметил, что в ближайшее время полпредство оценит необходимость существующей численности региональных государственных служащих и их заработную плату.

«Сегодня штат полпредства - 64 человека, в то время как в администрациях краев и областей по 2 тысячи человек. В некоторых регионах сокращают число госслужащих, но общий рост числа работников администраций увеличивается кое-где в два раза», - сказал полпред.

По его словам, полпредство будет обращать особое внимание на те регионы, которые получают значительную поддержку федерального центра. «Надо понимать, что федеральный бюджет направляет в регионы деньги совершенно для других целей, а не для того, чтобы чиновники платили себе сумасшедшие премии, увеличивали оклады, раздували штат. У нас регионы этим грешат. Те деньги, которое федеральное правительство дает для решения проблем территории, на самом деле рассовываются по разным карманам. Будем разбираться, законно это или нет. Эти вопросы будут находиться на контроле полпредства», - заявил В.Ишаев.

«Золотой Рог».