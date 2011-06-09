Слова, слова...

Всякая сформулированная российской властью задача есть прикрытие иной реальности, проект вместо живой жизни. Именно потому задача вместо руководства к действию становится руководством к повторению самой задачи. Как мантры. Сейчас вот, например, решительно невозможно спасти уши от словосочетания "национальные проекты". Теперь вся наша жизнь, если слушать говорящее радио, читать газеты или смотреть телевизор, - это сплошные национальные проекты или то, что могло бы ими стать.

Обсуждает правительство проблему рыбной отрасли, и премьер ФРАДКОВ, как кришнаит "харе Кришна", говорит, что рыбная отрасль близка к тому, чтобы стать очередным "национальным проектом". Или вот один из самых талантливых и прозорливых российских чиновников Михаил ШВЫДКОЙ, предчувствуя широкие бюджетные возможности главной политической фишки сезона, заявляет: "Культура должна быть приоритетным национальным проектом". После чего произносит ключевую фразу: "Это требует доказательств, и сейчас идет работа над выработкой системы этих доказательств".

Правильно говорит. Национальные проекты - в сущности, синоним плана освоения сметы. Министров, уже добившихся включения своих епархий в систему национальных проектов, смело можно оценивать в миллиардах рублей, которые будут выделены их ведомствам.

Причем, если начать вдумываться в эти самые проекты по существу, Россия ведь ходит по кругу. Проект "Доступное жилье" - реинкарнация знаменитого горбачевского лозунга "Каждая советская семья к 2000 году будет иметь отдельную квартиру". Лучшая шутка на эту тему была в раннеперестроечном КВНе: "У тебя есть отдельная квартира? В 2000 году в ней будет жить каждая советская семья". Проект "Сельское хозяйство" - сиквел "Продовольственной программы", принятой майским (1982 года) пленумом ЦК КПСС. Лучшая шутка - анекдот "Сегодня в нашем мясном отделе имеется вырезка из "Продовольственной программы".

Не может быть приоритетным национальным проектом повышение зарплат участковым врачам или создание в России, стране чудовищно, неприлично запущенных больниц и поликлиник, восьми показательных оснащенных современным оборудованием медицинских центров. Потому что проект - это по определению конечный, ограниченный по срокам и результату набор действий. А зарплаты в медицине, сельском хозяйстве, сфере образования должны расти постоянно - в одних случаях (в аграрном секторе) сообразно рыночному соотношению спроса и предложения, в других (в госмедицине и сфере образования) - исходя из постоянной, а не до 2008 года заинтересованности государства в наличии хороших учителей и врачей.

На наших глазах разворачивается пьеса в стиле театра абсурда. Проводит Владимир Владимирович Совет по национальным проектам и живенько так, прямо по-народному, говорит о засилье кланов в строительном бизнесе, требует избавить национальные проекты от бюрократизма. А ему в ответ Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ, который у нас теперь главный прораб по этим самым национальным проектам: мол, "выработаем систему контрольных показателей", "будем производить постоянный мониторинг".

Ровно как в рассказе Михаила ЗОЩЕНКО: "Ну что кворум?" - "Да вот, подобрался". Ну что национальные проекты? Да вот, реализуются. Ближайшее окружение президента захватывает одну крупную компанию за другой, откровенно пилит миллиарды долларов. А чтобы народ не вякал, чтобы никакого оранжевого цвета перед глазами правящего сословия даже и не мелькало - вот вам национальные проекты. Осчастливим медсестру. Позволим школьному учителю - но не каждому, а только с классным руководством - получать баксов 300 в месяц. И чтобы ни в чем себе не отказывал.

При этом самое главное - постоянно произносить слова "национальные проекты" в телевизоре. Чтобы народ знал: помнит о нем власть, держит свое слово. Причем произносить это слово на камеру должны специальные люди, пусть народ запоминает эти серые, серые, серые лица - возможно, за них ему придется голосовать на президентских выборах. Потому что главный приоритетный национальный проект авторов этих слов - проблема-2008. Там-то на кону личные миллиарды долларов, а не миллиарды рублей на медсестер и учителей. Ради этого проекта вся остальная говорильня.

Так и живем в рамках нескончаемого дурного реалити-шоу, проекта "Проект". Поэтому и сами как народ, как страна веками остаемся такими недоделанными. Настоящего нет, а светлое будущее, как всегда, впереди. В проекте.

Об авторе. Семен НОВОПРУДСКИЙ, заместитель главного редактора газеты "Время новостей".