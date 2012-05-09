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Путин поставил России цель подняться на 100 мест в рейтинге ведения бизнеса
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая, ZRPRESS. Россия должна подняться в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса с нынешней 120-й позиции до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018-м. Такая задача поставлена президентом Владимиром Путиным в его указе "О долгосрочной государственной экономической политике", опубликованном на сайте Кремля.
Президент потребовал от правительства принять меры, рассчитанные на достижение целого ряда количественных показателей. Список этих мер должен быть предоставлен в программе развития страны до 2030 года, которую правительство должно разработать до 1 декабря 2012 года.
В указе говорится, что Россия должна создать к 2020 году 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. При этом производительность труда к 2018 году должна вырасти в полтора раза, а доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей - на 30 процентов.
Кроме того, объем инвестиций в стране должен быть увеличен до 25 процентов ВВП к 2015 году и до 27 процентов - к 2018-му.
Путин также поручил создать к 1 декабря институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. В указе отмечается, что практика решения хозяйственных споров путем привлечения их участников к уголовной ответственности должна быть исключена. Соответствующие поправки к законам должны быть приняты к концу текущего года.
Среди других мер, прописанных в указе, стоит выделить требование от правительства завершить выход государства из капитала компаний несырьевого сектора к 2016 году. Изменения в прогнозный план приватизации будут внесены правительством до начала ноября 2012 года.
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