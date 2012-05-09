www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Путин поставил России цель подняться на 100 мест в рейтинге ведения бизнеса

09 Мая 2012, 19:56 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая, ZRPRESS. Россия должна подняться в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса с нынешней 120-й позиции до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018-м. Такая задача поставлена президентом Владимиром Путиным в его указе "О долгосрочной государственной экономической политике", опубликованном на сайте Кремля.

Президент потребовал от правительства принять меры, рассчитанные на достижение целого ряда количественных показателей. Список этих мер должен быть предоставлен в программе развития страны до 2030 года, которую правительство должно разработать до 1 декабря 2012 года.

В указе говорится, что Россия должна создать к 2020 году 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. При этом производительность труда к 2018 году должна вырасти в полтора раза, а доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей - на 30 процентов.

Кроме того, объем инвестиций в стране должен быть увеличен до 25 процентов ВВП к 2015 году и до 27 процентов - к 2018-му.

Путин также поручил создать к 1 декабря институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. В указе отмечается, что практика решения хозяйственных споров путем привлечения их участников к уголовной ответственности должна быть исключена. Соответствующие поправки к законам должны быть приняты к концу текущего года.

Среди других мер, прописанных в указе, стоит выделить требование от правительства завершить выход государства из капитала компаний несырьевого сектора к 2016 году. Изменения в прогнозный план приватизации будут внесены правительством до начала ноября 2012 года.

Lenta.ru.

Автор: "Лента.Ru"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru