Медведев: Для развития Дальнего Востока мы не пожалеем ни сил, ни средств

Дмитрий Медведев заявил о необходимости приблизить социальные стандарты жизни на Дальнем Востоке и в Сибири к таковым в европейской части России.

Развитие Сибири и Дальнего Востока станет одним из приоритетов деятельности будущего правительства, который может найти свое отражение в его структуре, сказал 8 мая кандидат в премьер-министры РФ Дмитрий Медведев.

"Это, действительно, один из важнейших приоритетов деятельности будущего правительства. Причем он должен найти свое отражение как в системе управления правительством и, может быть, даже в структуре управления правительством, так и путем создания необходимых коммерческих условий", - ответил он на вопрос одного из депутатов Госдумы в ходе заседания, по итогам которого ожидается утверждение Медведева на пост премьера.

"Я имею в виду формирование государственной компании, которая бы занималась инвестициями в ключевые инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке", - уточнил Медведев.

Он также заявил о необходимости приблизить социальные стандарты жизни на Дальнем Востоке и в Сибири к таковым в европейской части России.

"Пусть не московским, но хотя бы средним. И тогда мы сможем удержать и наших людей, и дать абсолютно внятный сигнал всему миру, что это наше богатство, наши территории, для развития которых мы не пожалеем ни сил, ни средств", - заключил Медведев.

РИА Новости.