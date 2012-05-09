Правительство Медведева сохранит льготные авиабилеты для жителей Дальнего Востока

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 9 Мая, ZRPRESS. Будущее правительство сохранит субсидирование социально значимых авиаперевозок для жителей Дальнего Востока, Сибири и Калининградской области, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Будет продолжена политика субсидирования воздушных перевозок из регионов Сибири и Дальнего Востока и Калининградской области, это социальная мера, мы обязаны ее продолжать", - сказал Медведев на пленарном заседании Госдумы.

Программа субсидирования авиаперевозок, распространяющаяся на Дальний Восток и Сибирь, начала действовать с 2009 года. Для жителей Калининградской области такая программа действует с 1 января 2011 года.

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