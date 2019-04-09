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Шувалов вернулся на Дальний Восток
Председатель ВЭБ возглавил совет директоров Фонда развития макрорегиона
Председатель ВЭБ.РФ Игорь ШУВАЛОВ возглавил совет директоров АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, ВЭБ является единственным акционером), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ, Минвостокразвития и «Ростелекома». Предыдущим главой совета директоров фонда был Владимир СОЛОДОВ, ныне председатель правительства Якутии.
Дальний Восток является одним из приоритетных макрорегионов для ВЭБ.РФ. Госкорпорация участвует в реализации ряда проектов: разработке одного из крупнейших в мире месторождений меди в Забайкальском крае, строительстве газоперерабатывающего завода в Амурской области, создании судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье.
«ФРДВ интегрируется в повестку ВЭБ.РФ по увеличению объема инвестиций и реализации новых масштабных проектов на Дальнем Востоке в соответствии с проводимой правительством России политикой опережающего развития макрорегиона. Фонд сосредоточит максимальные финансовые и управленческие ресурсы на решении приоритетных задач по развитию Дальнего Востока, поставленных президентом России», - сказал генеральный директор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ, слова которого приводит пресс-служба фонда.
Досье газеты «Золотой Рог»
«Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» - государственный финансовый институт развития, осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры. За последние пять лет ФРДВ инвестировал в приоритетные проекты на территории ДФО более 35 млрд рублей. В том числе 56% инвестиций направлены в новую инфраструктуру, 23% - в сельское хозяйство, 13% - в развитие промышленности.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС.
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Цель приезда данного человека Кремля понятна-т. к. за границу опасно выводить бабло миллиардами то как-то приходиться пристраивать на Родине сверхприбыли в полуприказном порядке. Сейчас опять посыпятся льготы для миллиардных инвесторов, а местному малому бизнесу придумают очередную удавку мало их за 5 лет было-Платон, Глонасс, Закон о торговле стран ЕЭС убивший малых ИП, Кассы-онлайн ДЛЯСАМООБЕСПЕЧИВАЮЩИХ себя ИП без наемных работников!!!!!!!, НДС-20%, И на последок как ДУБИНОЙ по голове-пенсионный возрас-6065!!!Для местного населения с местным генофондом это равносильно РАБАМ НА ГАЛЕРАХ которые умрут на веслах т. к. в 60 лет местные мужики поголовно больные и водка здесь не причем.