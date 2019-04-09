www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.74 р. 100 JPY: 58.25 р.
EUR: 72.95 р. 10 CNY: 96.38 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Шувалов вернулся на Дальний Восток

09 Апреля 2019, 08:42 | Дальний Восток

Председатель ВЭБ возглавил совет директоров Фонда развития макрорегиона

Председатель ВЭБ.РФ Игорь ШУВАЛОВ возглавил совет директоров АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, ВЭБ является единственным акционером), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ, Минвостокразвития и «Ростелекома». Предыдущим главой совета директоров фонда был Владимир СОЛОДОВ, ныне председатель правительства Якутии.

Дальний Восток является одним из приоритетных макрорегионов для ВЭБ.РФ. Госкорпорация участвует в реализации ряда проектов: разработке одного из крупнейших в мире месторождений меди в Забайкальском крае, строительстве газоперерабатывающего завода в Амурской области, создании судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье.

«ФРДВ интегрируется в повестку ВЭБ.РФ по увеличению объема инвестиций и реализации новых масштабных проектов на Дальнем Востоке в соответствии с проводимой правительством России политикой опережающего развития макрорегиона. Фонд сосредоточит максимальные финансовые и управленческие ресурсы на решении приоритетных задач по развитию Дальнего Востока, поставленных президентом России», - сказал генеральный директор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ, слова которого приводит пресс-служба фонда.

Досье газеты «Золотой Рог»

«Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» - государственный финансовый институт развития, осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры. За последние пять лет ФРДВ инвестировал в приоритетные проекты на территории ДФО более 35 млрд рублей. В том числе 56% инвестиций направлены в новую инфраструктуру, 23% - в сельское хозяйство, 13% - в развитие промышленности.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС.

Автор: Олег Клименко
Теги: ВЭБ  фрдв  госкорпорация  Игорь Шувалов  совет директоров 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним10:06, 09.04.2019#

    Цель приезда данного человека Кремля понятна-т. к. за границу опасно выводить бабло миллиардами то как-то приходиться пристраивать на Родине сверхприбыли в полуприказном порядке. Сейчас опять посыпятся льготы для миллиардных инвесторов, а местному малому бизнесу придумают очередную удавку мало их за 5 лет было-Платон, Глонасс, Закон о торговле стран ЕЭС убивший малых ИП, Кассы-онлайн ДЛЯСАМООБЕСПЕЧИВАЮЩИХ себя ИП без наемных работников!!!!!!!, НДС-20%, И на последок как ДУБИНОЙ по голове-пенсионный возрас-6065!!!Для местного населения с местным генофондом это равносильно РАБАМ НА ГАЛЕРАХ которые умрут на веслах т. к. в 60 лет местные мужики поголовно больные и водка здесь не причем.

  • Svalil10:25, 09.04.2019#

    Шо, опять человек кремля? Одному должны приговор вот-вот объявить

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru