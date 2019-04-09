Шувалов вернулся на Дальний Восток

Председатель ВЭБ возглавил совет директоров Фонда развития макрорегиона

Председатель ВЭБ.РФ Игорь ШУВАЛОВ возглавил совет директоров АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, ВЭБ является единственным акционером), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ, Минвостокразвития и «Ростелекома». Предыдущим главой совета директоров фонда был Владимир СОЛОДОВ, ныне председатель правительства Якутии.

Дальний Восток является одним из приоритетных макрорегионов для ВЭБ.РФ. Госкорпорация участвует в реализации ряда проектов: разработке одного из крупнейших в мире месторождений меди в Забайкальском крае, строительстве газоперерабатывающего завода в Амурской области, создании судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье.

«ФРДВ интегрируется в повестку ВЭБ.РФ по увеличению объема инвестиций и реализации новых масштабных проектов на Дальнем Востоке в соответствии с проводимой правительством России политикой опережающего развития макрорегиона. Фонд сосредоточит максимальные финансовые и управленческие ресурсы на решении приоритетных задач по развитию Дальнего Востока, поставленных президентом России», - сказал генеральный директор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ, слова которого приводит пресс-служба фонда.

Досье газеты «Золотой Рог»

«Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» - государственный финансовый институт развития, осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры. За последние пять лет ФРДВ инвестировал в приоритетные проекты на территории ДФО более 35 млрд рублей. В том числе 56% инвестиций направлены в новую инфраструктуру, 23% - в сельское хозяйство, 13% - в развитие промышленности.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС.