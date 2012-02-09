Российские фермеры и компании имеют приоритет в освоении сельхозземель Дальнего Востока

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 9 февраля, ZRPRESS. Минсельхоз России считает необходимым при освоении сельхозземель на Дальнем Востоке отдавать предпочтение российским производителям, сообщила глава ведомства Елена СКРЫННИК на "правительственном часе" в Госдуме.

Об этом она сказала, отвечая на вопрос депутата-единоросса Николая Валуева. Валуев обратил внимание на то, что в ряде СМИ прошла информация о том, что ряд земель на Дальнем Востоке может быть отдан в аренду азиатским компаниям за бесценок, о чем уже информировал "Золотой Рог", и поинтересовался у Минсельхоза, какова его позиция в этом вопросе и как ведомство будет контролировать эту ситуацию.

Напомним, сообщалось, что миллионы гектаров российской территории на Дальнем Востоке вскоре могут быть переданы в долгосрочную аренду иностранцам. Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения, выведенных из оборота за годы рыночных реформ. Это предложение будет озвучено на саммите АТЭС-2012 в сентябре во Владивостоке.

Скрынник, в свою очередь, проинформировала, что Минсельхозу дано поручение правительством проанализировать использование земель сельхозназначения и эта работа уже проводится.

"Мы все эти инвестпроекты (проекты зарубежных компаний АПК) сто процентов анализируем. Наш приоритет - это крестьянские (фермерские) хозяйства и российские сельхозтоваропроизводители. А вот по этим инвесторам будем проводить соответствующую работу, но это не приоритет", - продолжила министр.

"Золотой Рог".