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Порядок выборов депутатов Госдумы нуждается в изменениях
9 февраля, ZRPRESS. Мосгордума не поддержала законопроект, предоставляющий депутатские мандаты в федеральном парламенте всем партиям, принявшим участие в выборах, пропорционально набранному ими числу голосов и отменяющий существовавший ранее порог в 5%.
Как сообщает пресс-центр Мосгордумы, согласно документу, сумму голосов избирателей, поданных за все федеральные списки избирателей, принимавших участие в выборах, необходимо делить на 450 - по числу депутатских мандатов. После этого количество голосов, полученных каждой из партий, делят на полученный результат. В результате должно определяться, сколько мандатов получит каждая из партий.
Столичные депутаты отметили, что сейчас существует большое количество предложений о том, как должны создаваться и регистрироваться политические партии, поэтому в этих условиях неопределенности принятие такого закона несвоевременно.
«Золотой Рог».
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