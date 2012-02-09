Порядок выборов депутатов Госдумы нуждается в изменениях

9 февраля, ZRPRESS. Мосгордума не поддержала законопроект, предоставляющий депутатские мандаты в федеральном парламенте всем партиям, принявшим участие в выборах, пропорционально набранному ими числу голосов и отменяющий существовавший ранее порог в 5%.

Как сообщает пресс-центр Мосгордумы, согласно документу, сумму голосов избирателей, поданных за все федеральные списки избирателей, принимавших участие в выборах, необходимо делить на 450 - по числу депутатских мандатов. После этого количество голосов, полученных каждой из партий, делят на полученный результат. В результате должно определяться, сколько мандатов получит каждая из партий.

Столичные депутаты отметили, что сейчас существует большое количество предложений о том, как должны создаваться и регистрироваться политические партии, поэтому в этих условиях неопределенности принятие такого закона несвоевременно.

«Золотой Рог».