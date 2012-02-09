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Самолеты РФ облетели вокруг Японии, японские ВВС подняли по тревоге

09 Февраля 2012, 15:13 | Дальний Восток

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 9 февраля, ZRPRESS. Японские ВВС были подняты по тревоге из-за облета пятью российскими военными самолетами воздушного пространства Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны.

Нарушения воздушного пространства не было, уточнил источник агентства в министерстве.

Утром в 9.00 (4.00 мск) в среду два стратегических бомбардировщика Ту-95, два фронтовых разведчика Су-24 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 пролетели над акваторией у северного острова Хоккайдо и северной оконечности основного острова Хонсю со стороны Тихого океана и Японского моря.

Появление сразу пяти военных самолетов вблизи воздушного пространства Японии в японском Минобороны назвали беспрецедентным. Появление у воздушного пространства Японии самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 также обнаружено впервые, сообщает Ксения Нака, РИА Новости.

В сентябре 2011 года два российских бомбардировщика Ту-95 за 14 часов облетели территорию Японии, не нарушая при этом ее воздушного пространства. Бомбардировщики вошли в нейтральное воздушное пространство недалеко от Нагасаки и затем совершили полет с юга на север к Тихому океану. В воздушном пространстве над морской акваторией северного острова Хоккайдо к ним присоединились два топливозаправочных самолета Ил-78, которые произвели дозаправку в воздухе. После чего все четыре самолета улетели в сторону России.

Воздушные силы самообороны Японии тогда также по тревоге подняли в воздух несколько истребителей для сопровождения российских самолетов и предотвращения нарушения воздушного пространства Японии.

«Золотой Рог».

Автор: РИА "Новости"
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