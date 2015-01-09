Японские и китайские корабли вновь оказались на грани боестолкновения

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на японское информационное агентство Kyodo News, три китайских военных корабля «вторглись в территориальные воды Японии» у островов Сенкаку. «Вторжение» в Восточно-Китайском море зафиксировала Береговая охрана Японии. Сообщается, что корабли были идентифицированы как патрульные суда Береговой охраны Китайской Народной Республики: Haijing 2115, 2151 и 2337.

Японские власти заявили, что с японского корабля китайским морякам было передано предупреждение о том, что они вошли в «территориальные воды Японии» островов Сенкаку и должны покинуть эту акваторию. В ответ на это китайские моряки заявили, что понятия не имеют ни о каких островах Сенкаку и японских территориальных водах в этом квадрате, отметив, что подошли к островам Дяоюйдао, принадлежащих Китаю. Дальнейший обмен предупреждениями потерял всякий смысл, и корабли остались на прежних позициях. Экипажи продолжили наблюдение за действиями противоположной стороны.

Официальный Токио заявляет, что это первое «вторжение» китайских военных кораблей в «японские территориальные воды» в наступившем 2015 году.

Досье «Золотого Рога»: острова Дяоюйдао Пекин считает принадлежащими Китаю, острова Сенкаку (японское название тех же островов) Токио считает принадлежащими Японии. На тот же архипелаг претендует ещё и Тайвань, в 170 км от которого острова и находятся. Такой широкий интерес к архипелагу связан с огромными объёмами биоресурсов в этих местах и наличием запасов углеводородов, объёмы которых уточняются.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.