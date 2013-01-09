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На Дальнем Востоке открыта горячая линия по детским садам

09 Января 2013, 15:02 | Дальний Восток

На официальном сайте полномочного представителя Президента Российской Федерации  в Дальневосточном федеральном округе  www.dfo.gov.ru открыта горячая линия для дальневосточников, столкнувшихся с проблемой  получения мест в детских дошкольных  образовательных учреждениях.

По мнению Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева, «горячая линия» позволит определить реальную картину с местами в детских садах, которая порой расходится  с официальными данными, предоставляемыми местными органами власти.

На сайте также разъясняется, что сообщить об этой проблеме и получить поддержку граждане могут в Приёмной Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе по адресу:  680030, город Хабаровск, ул.Шеронова, 22.

Телефон информационно-справочной службы: 8 (4212) 394-294; телефон/факс: 8 (4212) 39-41-92.

Режим работы приемной Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе:

Вторник     10.00 – 19.00

Среда         10.00 – 13.00

Четверг      10.00 – 19.00

Пятница     10.00 – 13.00

Суббота     10.00 – 13.00

В приёмной Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе принимаются обращения граждан, адресованные Президенту Российской Федерации.

При составлении обращения в письменной форме проставляются личная подпись заявителя и дата его фактического представления в приёмную Президента Российской Федерации, адрес заявителя для направления ему ответа или уточнения вопроса.

Анонимные обращения не рассматриваются. Пресс-служба Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока –  полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Автор:
Теги: президент рф  детсады  Виктор Ишаев 



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