На Дальнем Востоке открыта горячая линия по детским садам

На официальном сайте полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе www.dfo.gov.ru открыта горячая линия для дальневосточников, столкнувшихся с проблемой получения мест в детских дошкольных образовательных учреждениях.

По мнению Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева, «горячая линия» позволит определить реальную картину с местами в детских садах, которая порой расходится с официальными данными, предоставляемыми местными органами власти.

На сайте также разъясняется, что сообщить об этой проблеме и получить поддержку граждане могут в Приёмной Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе по адресу: 680030, город Хабаровск, ул.Шеронова, 22.

Телефон информационно-справочной службы: 8 (4212) 394-294; телефон/факс: 8 (4212) 39-41-92.

Режим работы приемной Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе:

Вторник 10.00 – 19.00

Среда 10.00 – 13.00

Четверг 10.00 – 19.00

Пятница 10.00 – 13.00

Суббота 10.00 – 13.00

В приёмной Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе принимаются обращения граждан, адресованные Президенту Российской Федерации.

При составлении обращения в письменной форме проставляются личная подпись заявителя и дата его фактического представления в приёмную Президента Российской Федерации, адрес заявителя для направления ему ответа или уточнения вопроса.

Анонимные обращения не рассматриваются. Пресс-служба Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.